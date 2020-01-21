АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

Медики рассказали о полезных свойствах алоэ

Медики рассказали о полезных свойствах одного из самых популярных комнатных растений. Они акцентировали внимание на способах применения алоэ и его составе.

Данное растение часто называют столетником. Некоторые предполагают, что это может быть связано с его неприхотливостью и многолетием. Другое же мнение базируется на целебных свойствах данного представителя флоры. Алоэ содержит в себе множество незаменимых витаминов и микроэлементов. Это кальций, калий, натрий, селен, хром, магний, медь и цинк, а также множество витаминов: С, А, Е, В1, В2, В6, В9, В12. Сок растения применяют как внутрь, так и наружно.

Алоэ можно использовать в качестве успокоительного средства. Сок этого растения применяют для нормализации пищеварительных процессов, нарушений сна. Данное средство хорошо укрепляет иммунитет. Имеется и слабительный эффект, но специалисты не рекомендуют употреблять алоэ регулярно, поскольку кишечник может привыкнуть к стимуляции. Листья можно прикладывать к ранам и ожогам для скорейшего заживления.

Поскольку данное средство натуральное, оно не вызывает сильных побочных реакций. Однако, специалисты рекомендуют проконсультироваться с лечащим врачом для того, чтобы исключить индивидуальную непереносимость.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Миллионы рублей": Журналисты узнали размер алиментов, которые сможет получить…
Медики рассказали о полезных свойствах…
Дмитрий Харатьян отправил сына учиться на Мальту из-за проблем со…
Новый алгоритм Toshiba превращает обычные ПК в…
Бывшие звездные подруги: С кем попрощалась ведущая «Дом-2» Ольга…
В Казахстане археологи обнаружили мумию Урджарской…
Столичные школы будут участвовать в разработке эффективных решений в системе образования…
Число жертв пожара в Томской области увеличилось до 11…
Газ гало Млечного пути оказался в несколько раз тяжелее, чем считали…
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии…
Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала…
В ФК «Рубин» оценили шансы Дмитрия Тарасова на возвращение в большой…
Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко призналась в любви к мужу, разместив в Сети интимное…
Сын Романа Карцева Павел больше 10 лет не общается с сестрой…
"В полёте открывается истинное лицо" : Игорь Верник показал забавное фото Ирины…
Учёные рассказали об антивозрастном эффекте…
«Пугачева в молодости»: Саша Савельева удивила фанатов изменениями во…
В Сети нашли забытую игру из вселенной «Ведьмака» про молодого…
Тина Канделаки рассказала о совместимости женственности и…
Медики из Италии рассказали о пользе чая с…
Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI…
Социологи составили портрет руководителей в…
«Больше никаких поцелуев»: Энрике Иглесиас показал милое фото с…
Фанатам игры Cyberpunk 2077 предложат купить металлическую руку героя Киану…
Актриса Селия Фрейхеро случайно обнажила грудь во время церемонии Feroz…
Стартовало голосование для определения победителей премии "Автомобиль года в…
Елена Малышева показала своих внуков " Короля Артура и Князя…
Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров показал, как его годовалая дочь Мария делает воздушный…
Просмотреть все новости