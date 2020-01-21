Медики рассказали о полезных свойствах алоэ





Данное растение часто называют столетником. Некоторые предполагают, что это может быть связано с его неприхотливостью и многолетием. Другое же мнение базируется на целебных свойствах данного представителя флоры. Алоэ содержит в себе множество незаменимых витаминов и микроэлементов. Это кальций, калий, натрий, селен, хром, магний, медь и цинк, а также множество витаминов: С, А, Е, В1, В2, В6, В9, В12. Сок растения применяют как внутрь, так и наружно.Алоэ можно использовать в качестве успокоительного средства. Сок этого растения применяют для нормализации пищеварительных процессов, нарушений сна. Данное средство хорошо укрепляет иммунитет. Имеется и слабительный эффект, но специалисты не рекомендуют употреблять алоэ регулярно, поскольку кишечник может привыкнуть к стимуляции. Листья можно прикладывать к ранам и ожогам для скорейшего заживления.Поскольку данное средство натуральное, оно не вызывает сильных побочных реакций. Однако, специалисты рекомендуют проконсультироваться с лечащим врачом для того, чтобы исключить индивидуальную непереносимость.