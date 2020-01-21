Новый алгоритм Toshiba превращает обычные ПК в суперкомпьютеры





Сама идея о создании алгоритма появилась в момент, когда ученые занимались изучением того, как отдельные компоненты сложных систем могут неожиданно изменить режим работы после получения новых вводных данных. Специалистам потребовалось несколько лет для того, чтобы выяснить, что этот принцип может быть использован при создании алгоритма, способного обрабатывать колоссальные по своим объемам массивы возможных вариантов решения задачи. По такому принципу работают квантовые вычислительные ядра, однако новый алгоритм работы исследователям из Toshiba удалось сделать совместимым даже с самыми обычными компьютерами.В результате разработчики придумали механизм его применения не только на отдельных персональных компьютерах, но и на серверных кластерах. Так, при применении группы FPGA новый алгоритм позволяет увеличить скорость вычислений в десятки раз, что выше скорости работы квантовых компьютеров.