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Дмитрий Харатьян отправил сына учиться на Мальту из-за проблем со сверстниками

Дети Дмитрия Харатьяна уже долгое время живут за границей и при этом сохраняют хорошие отношения с отцом. Актер недавно рассказал, почему отправил сына учиться на Мальту.
Дмитрий Харатьян отправил сына учиться на Мальту из-за проблем со сверстниками

Новое интервью с Дмитрием Харатьяном пролило свет на некоторые подробности из жизни знаменитого актера. 60-летняя звезда рассказал, что до сих пор поддерживает тесную связь со своей дочерью и сыном. В то же время, артист указывал на нехватку самостоятельности у его наследника от второй супруги, которого решили отдать на обучение в европейскую школу. Причиной перевода из московского общеобразовательного учреждения также стало то, что у 20-летнего Ивана не наладились отношения со сверстниками.

Возникшую ситуацию Харатьян описал таким образом: "В Москве у Вани не очень ладилось. Не сложились как-то там отношения. Кризис был где-то в классе седьмом. И мы решили сменить школу, обстановку". Кроме того, после нескольких лет пребывания за границей сын известного актера освоил английский язык благодаря педагогам-носителям языка. Сейчас он числится на третьем курсе режиссерского факультета ВГИКа. Харатьян также проинформировал, что его дочь уже долгое время живет и работает в Швеции в сфере туризма, намеревается завести ребенка, но при этом успевает выделять время для своего родителя.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:40

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