Столичные школы будут участвовать в разработке эффективных решений в системе образования мегаполиса
Школы Москвы будут принимать участие в разработке эффективных решений для местной образовательной системы. Озвучив эту информацию, начуправления развития кадрового потенциала Илья Новокрещенов, объяснил, что обмен удачным опытом будет производиться школами мегаполиса под эгидой проекта «Управленческая среда». С его помощью, следует напомнить, в мегаполисе достигается цель по повышению квалификации специалистов местной системы образования.
Как рассказал Илья Новокрещенов, под эгидой проекта «Управленческая среда» также будет производиться поиск управленцев, способных находить новые идеи, как на школьном уровне, так и на уровне города. Специалисты из подведомственных московскому образовательному ведомству учреждений будут оценивать эффективность решений, которые предлагают школы. Отмечается, что победители проекта «Управленческая среда» будут участвовать в проекте «Взаимообучение московских школ». Кроме того, их результаты будут учтены в представлении на награды городского и ведомственного уровня, — уточнил Илья Новокрещенов.
Как рассказал Илья Новокрещенов, под эгидой проекта «Управленческая среда» также будет производиться поиск управленцев, способных находить новые идеи, как на школьном уровне, так и на уровне города. Специалисты из подведомственных московскому образовательному ведомству учреждений будут оценивать эффективность решений, которые предлагают школы. Отмечается, что победители проекта «Управленческая среда» будут участвовать в проекте «Взаимообучение московских школ». Кроме того, их результаты будут учтены в представлении на награды городского и ведомственного уровня, — уточнил Илья Новокрещенов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:00