Столичные школы будут участвовать в разработке эффективных решений в системе образования мегаполиса





Как рассказал Илья Новокрещенов, под эгидой проекта «Управленческая среда» также будет производиться поиск управленцев, способных находить новые идеи, как на школьном уровне, так и на уровне города. Специалисты из подведомственных московскому образовательному ведомству учреждений будут оценивать эффективность решений, которые предлагают школы. Отмечается, что победители проекта «Управленческая среда» будут участвовать в проекте «Взаимообучение московских школ». Кроме того, их результаты будут учтены в представлении на награды городского и ведомственного уровня, — уточнил Илья Новокрещенов.