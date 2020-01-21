Сын Романа Карцева Павел больше 10 лет не общается с сестрой Еленой
Во время беседы с журналистами сын Романа Карцева Павел рассказал о своей личной жизни. Оказалось, что он больше 10 лет не общается с сестрой Еленой, а также не знает, что ее дочь Вероника родила ребенка.
Наследник артиста не уверен, что между ними наступит примирение, но не желает озвучивать причины ссоры. Павел Карцев назвал родственницу сложным человеком, который имеет много “тараканов в голове”. Суть конфликта не заключалась в наследстве отца, но раньше он видел сестру, когда юморист был жив.
Член семьи сохранил хорошие отношения с матерью, к которой часто приходит в гости. Она до сих пор думает, что Карцев просто уехал на гастроли, тяжело переживая смерть любимого человека.
Наследник артиста не уверен, что между ними наступит примирение, но не желает озвучивать причины ссоры. Павел Карцев назвал родственницу сложным человеком, который имеет много “тараканов в голове”. Суть конфликта не заключалась в наследстве отца, но раньше он видел сестру, когда юморист был жив.
Член семьи сохранил хорошие отношения с матерью, к которой часто приходит в гости. Она до сих пор думает, что Карцев просто уехал на гастроли, тяжело переживая смерть любимого человека.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:05