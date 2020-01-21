Сын Романа Карцева Павел больше 10 лет не общается с сестрой Еленой





Наследник артиста не уверен, что между ними наступит примирение, но не желает озвучивать причины ссоры. Павел Карцев назвал родственницу сложным человеком, который имеет много “тараканов в голове”. Суть конфликта не заключалась в наследстве отца, но раньше он видел сестру, когда юморист был жив.Член семьи сохранил хорошие отношения с матерью, к которой часто приходит в гости. Она до сих пор думает, что Карцев просто уехал на гастроли, тяжело переживая смерть любимого человека.