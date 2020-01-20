«У меня оставались синяки»: Телеведущая Ольга Благодарская рассказала, как муж принуждал ее к сексу





По словам Благодарской, супруг неоднократно применял кв ее отношении физическую силу, пребывая при этом в состоянии алкогольного опьянения. «Напиваясь, мы очень сильно ругались, после чего меня тащили в кровать прямо за волосы. У меня после этого оставались синяки», - отметила она. Также ведущая рассказала, что после поездки в Ялту на новогодние праздники ее супруг явился домой выпившим поздно ночью и насильно принудил ее к сексу. «После этого я лежала и плакала, закололо в животе и я побежала за обезболивающими, а он даже не поинтересовался, что произошло», - посетовала Ольга Благодарская.Телеведущая призналась, что сейчас они с супругом живут отдельно и расстались по обоюдному согласию. А вот причинами расставания она считает регулярное пьянство мужа, над которым она сама изначально лишь посмеивалась, пока не осознала, что спиртное фактически подменило мужчину.