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«У меня оставались синяки»: Телеведущая Ольга Благодарская рассказала, как муж принуждал ее к сексу

Российская телеведущая Ольга Благодарская откровенно рассказала о домашнем насилии и принуждению к сексу со стороны своего супруга. Примечательно, что ведущая телеканала «Пятница» замужем за бывшим игроком популярной КВН-команды «Сборная Петербурга» и одного из основателей шоу Comedy Club Вячеслава Благодарского. Своими откровениями она поделилась на персональной страничке в социальной сети Facebbok.
«У меня оставались синяки»: Телеведущая Ольга Благодарская рассказала, как муж принуждал ее к сексу

По словам Благодарской, супруг неоднократно применял кв ее отношении физическую силу, пребывая при этом в состоянии алкогольного опьянения. «Напиваясь, мы очень сильно ругались, после чего меня тащили в кровать прямо за волосы. У меня после этого оставались синяки», - отметила она. Также ведущая рассказала, что после поездки в Ялту на новогодние праздники ее супруг явился домой выпившим поздно ночью и насильно принудил ее к сексу. «После этого я лежала и плакала, закололо в животе и я побежала за обезболивающими, а он даже не поинтересовался, что произошло», - посетовала Ольга Благодарская.

Телеведущая призналась, что сейчас они с супругом живут отдельно и расстались по обоюдному согласию. А вот причинами расставания она считает регулярное пьянство мужа, над которым она сама изначально лишь посмеивалась, пока не осознала, что спиртное фактически подменило мужчину.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:01

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