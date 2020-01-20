«У меня оставались синяки»: Телеведущая Ольга Благодарская рассказала, как муж принуждал ее к сексу
Российская телеведущая Ольга Благодарская откровенно рассказала о домашнем насилии и принуждению к сексу со стороны своего супруга. Примечательно, что ведущая телеканала «Пятница» замужем за бывшим игроком популярной КВН-команды «Сборная Петербурга» и одного из основателей шоу Comedy Club Вячеслава Благодарского. Своими откровениями она поделилась на персональной страничке в социальной сети Facebbok.
По словам Благодарской, супруг неоднократно применял кв ее отношении физическую силу, пребывая при этом в состоянии алкогольного опьянения. «Напиваясь, мы очень сильно ругались, после чего меня тащили в кровать прямо за волосы. У меня после этого оставались синяки», - отметила она. Также ведущая рассказала, что после поездки в Ялту на новогодние праздники ее супруг явился домой выпившим поздно ночью и насильно принудил ее к сексу. «После этого я лежала и плакала, закололо в животе и я побежала за обезболивающими, а он даже не поинтересовался, что произошло», - посетовала Ольга Благодарская.
Телеведущая призналась, что сейчас они с супругом живут отдельно и расстались по обоюдному согласию. А вот причинами расставания она считает регулярное пьянство мужа, над которым она сама изначально лишь посмеивалась, пока не осознала, что спиртное фактически подменило мужчину.
По словам Благодарской, супруг неоднократно применял кв ее отношении физическую силу, пребывая при этом в состоянии алкогольного опьянения. «Напиваясь, мы очень сильно ругались, после чего меня тащили в кровать прямо за волосы. У меня после этого оставались синяки», - отметила она. Также ведущая рассказала, что после поездки в Ялту на новогодние праздники ее супруг явился домой выпившим поздно ночью и насильно принудил ее к сексу. «После этого я лежала и плакала, закололо в животе и я побежала за обезболивающими, а он даже не поинтересовался, что произошло», - посетовала Ольга Благодарская.
Телеведущая призналась, что сейчас они с супругом живут отдельно и расстались по обоюдному согласию. А вот причинами расставания она считает регулярное пьянство мужа, над которым она сама изначально лишь посмеивалась, пока не осознала, что спиртное фактически подменило мужчину.