Западные СМИ обратили внимание на новую ракету для беспилотника «Охотник»





Новая малогабаритная ракета, вызвавшая заинтересованность у американской прессы, была изготовлена в рамках проекта "Охотник". Эту информацию предоставил военный специалист Алексей Леонков, утверждающий о последующем поступлении этого боеприпаса на вооружение разведывательного ударного беспилотника Су-70. Известно, что стандартная амуниция не подходит для боевых дронов из-за своих крупных размеров.Поэтому российскими инженерами было принято решение о разработке укороченных версий боеголовок. Подобное оснащение присутствует у штурмовой истребительной авиации США. Даже несмотря на относительно крупные размеры "Охотника", его главными плюсами называют дальность полета и точность поражения целей. Поэтому разработка уникального комплекса вооружений не должна вызывать удивления. По предварительной информации, вероятный вес новой ракеты составляет 200-220 килограммов, а длина – 3-3,1 метра.