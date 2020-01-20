Западные СМИ обратили внимание на новую ракету для беспилотника «Охотник»
Западные СМИ обратили внимание на новое вооружение для беспилотника «Охотник». Речь идет об укороченном варианте ракеты, предназначенной для поражения наземных целей с помощью военные дронов.
Новая малогабаритная ракета, вызвавшая заинтересованность у американской прессы, была изготовлена в рамках проекта "Охотник". Эту информацию предоставил военный специалист Алексей Леонков, утверждающий о последующем поступлении этого боеприпаса на вооружение разведывательного ударного беспилотника Су-70. Известно, что стандартная амуниция не подходит для боевых дронов из-за своих крупных размеров.
Поэтому российскими инженерами было принято решение о разработке укороченных версий боеголовок. Подобное оснащение присутствует у штурмовой истребительной авиации США. Даже несмотря на относительно крупные размеры "Охотника", его главными плюсами называют дальность полета и точность поражения целей. Поэтому разработка уникального комплекса вооружений не должна вызывать удивления. По предварительной информации, вероятный вес новой ракеты составляет 200-220 килограммов, а длина – 3-3,1 метра.
Новая малогабаритная ракета, вызвавшая заинтересованность у американской прессы, была изготовлена в рамках проекта "Охотник". Эту информацию предоставил военный специалист Алексей Леонков, утверждающий о последующем поступлении этого боеприпаса на вооружение разведывательного ударного беспилотника Су-70. Известно, что стандартная амуниция не подходит для боевых дронов из-за своих крупных размеров.
Поэтому российскими инженерами было принято решение о разработке укороченных версий боеголовок. Подобное оснащение присутствует у штурмовой истребительной авиации США. Даже несмотря на относительно крупные размеры "Охотника", его главными плюсами называют дальность полета и точность поражения целей. Поэтому разработка уникального комплекса вооружений не должна вызывать удивления. По предварительной информации, вероятный вес новой ракеты составляет 200-220 килограммов, а длина – 3-3,1 метра.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:16