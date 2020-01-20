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В США начались испытания противозачаточного геля для втирания в плечи

Американские медики приступают к испытаниям нового геля-контрацептива, который предназначен для втирания в плечи. Сообщается, что специалисты ищут пары, которые стали бы участниками тестирования.

По некоторым данным, применение этого средства снижает количество сперматозоидов. Мужчинам предстоит наносить гель прозрачного цвета на плечо или руку ежедневно в течение двух лет и регулярно заниматься любовью со своими спутницами. При этом отмечается, что пары должны быть готовы к заведению ребенка на тот случай, если используемое средство не даст ожидаемого результата, впрочем, медики уверены, что новый гель докажет свою работоспособность и даже станет более эффективным средством контрацепции, чем презервативы.

Испытания нового препарата, получившего название NES/T, будут проводиться в штате Канзас. Всего, как рассчитывают специалисты, в нем примут участие 420 пар из разных уголков мира, которым предстоит тестировать гель в течение 24 месяцев. Прежние исследования, проведенные специалистами других научных центров, уже показали, что данный препарат способен приводить к возникновению побочных эффектов, в том числе акне, увеличению мышечной массы и общего веса тела.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:08

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