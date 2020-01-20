Актриса Селия Фрейхеро случайно обнажила грудь во время церемонии Feroz Awards
Актриса Селия Фрейхеро стала центром неловкого момента во время церемонии Feroz Awards. Телезвезда случайно обнажила грудь, когда пришла в восторг от получения награды за участие в "лучшем комедийном сериале".
Селия Фрейхеро перенесла неловкую ситуацию с собственным гардеробом, когда посетила красную дорожку церемонии Feroz Awards в Мадриде. Платье цвета слоновой кости без бретелек полностью слетело вниз, когда испанская актриса праздновала победу с актерским составом сериала "Идеальная жизнь". Хотя ситком получил звание "лучшего комедийного сериала", курьезный случай с 37-летней артисткой привлек намного больше внимания среди пользователей в соцсетях.
Фрейхеро решила с юмором отнестись к произошедшему и даже опубликовала на веб-платформе Twitter момент, когда обнажилась её грудь. Поклонники поддержали кумира и похвалили её за способность посмеяться над собой. Feroz Awards - это церемония вручения кинопремий в Испании, учрежденная в ноябре 2013 года Испанской ассоциацией кинематографистов. Эксперты отмечают, что мероприятие считается европейским эквивалентом премии Золотой глобус.
Селия Фрейхеро перенесла неловкую ситуацию с собственным гардеробом, когда посетила красную дорожку церемонии Feroz Awards в Мадриде. Платье цвета слоновой кости без бретелек полностью слетело вниз, когда испанская актриса праздновала победу с актерским составом сериала "Идеальная жизнь". Хотя ситком получил звание "лучшего комедийного сериала", курьезный случай с 37-летней артисткой привлек намного больше внимания среди пользователей в соцсетях.
Фрейхеро решила с юмором отнестись к произошедшему и даже опубликовала на веб-платформе Twitter момент, когда обнажилась её грудь. Поклонники поддержали кумира и похвалили её за способность посмеяться над собой. Feroz Awards - это церемония вручения кинопремий в Испании, учрежденная в ноябре 2013 года Испанской ассоциацией кинематографистов. Эксперты отмечают, что мероприятие считается европейским эквивалентом премии Золотой глобус.