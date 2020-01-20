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Борис Клюев продолжает бороться с раком легких

Два года тому назад Борису Клюеву поставили неутешительный диагноз: рак легких. Недавно 75-летний актер заявил, что продолжает бороться с онкологией.
Борис Клюев продолжает бороться с раком легких

Днями ранее в Сети распространялись сведения о том, что Борису Клюеву удалось побороть рак легких. Актер, в свою очередь, опроверг подобное утверждение в эфире ток-шоу "Судьба человека": "Я лечусь и буду лечиться, пока это будет приносить какие-то результаты. Я очень спокойно отношусь к любому варианту. Я считаю, что я прожил очень хорошую, интересную жизнь." Известно, что симптомы болезни начались с незначительных болей в груди, которые по прошествии двух месяцев оказались сигналом о двустороннем воспалении легких.

После тщательного обследования в больнице врачи сообщили артисту о том, что у него была обнаружена онкология. Теперь знаменитость проходит всю необходимую терапию и "не собирается сдаваться". По словам звезды сериала "Воронины", сейчас он находится в хорошей физической форме, о чем свидетельствует недавнее пребывание в традиционном сборе труппы в Академическом Малом театре. Известно, что актер сотрудничает с культурным учреждением еще с 1969 года и до сих пор хочет продолжать работу.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:26

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