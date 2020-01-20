Компания Xiaomi представит смартфон Mi 10 раньше ожидаемого
Благодаря популярному инсайдеру Xiaomishka стало известно о том, что смартфон Mi 10 представят раньше ожидаемого. Производитель гаджетов Xiaomi планирует перенести презентацию новинки на один день – с 11 на 10 февраля.
Причиной такого решения может быть то, что 11 февраля состоится мероприятие компании Samsung, на котором покажут флагманскую линейку S20. Ожидается, что новинка от Xiaomi сможет похвастаться достаточно хорошими характеристиками. Mi 10 получит мощный процессор Snapdragon 865 и основную камеру на 108 Мп.
По некоторым данным, во время презентации разработчик представит еще один смартфон - Mi 10 Pro. Ранее существование новинки Xiaomi не подтверждала, но недавно в Сети появились живые фото гаджета. Пока непонятно, чем версия Pro будет отличаться от стандартной модели. У нее также будет топовый процессор и аналогичная камера. Коме этого, новинку оснастят аккумулятором, емкость которого 4500 мАч, в комплекте с ним предлагается 65-ваттное зарядное устройство. Согласно информации инсайдеров, продажи смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro стартуют в пятницу, 14 февраля.
Причиной такого решения может быть то, что 11 февраля состоится мероприятие компании Samsung, на котором покажут флагманскую линейку S20. Ожидается, что новинка от Xiaomi сможет похвастаться достаточно хорошими характеристиками. Mi 10 получит мощный процессор Snapdragon 865 и основную камеру на 108 Мп.
По некоторым данным, во время презентации разработчик представит еще один смартфон - Mi 10 Pro. Ранее существование новинки Xiaomi не подтверждала, но недавно в Сети появились живые фото гаджета. Пока непонятно, чем версия Pro будет отличаться от стандартной модели. У нее также будет топовый процессор и аналогичная камера. Коме этого, новинку оснастят аккумулятором, емкость которого 4500 мАч, в комплекте с ним предлагается 65-ваттное зарядное устройство. Согласно информации инсайдеров, продажи смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro стартуют в пятницу, 14 февраля.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:42