Астрономы предсказали появление на небе ярчайшей звезды до конца текущего столетия
Группа американских астрономов выступила с заявлением о том, что конец нынешнего столетия ознаменуется появлением на небе яркой звезды. А появится этот объект в результате того, что в системе «Стрела» ожидается столкновение двух крупных небесных тел.
Как утверждают ученые, они наблюдают за двойной звездой под названием V Sagittae. В состав этой пары входят белый и красный карлик, причем, первый обладает довольно сильной гравитацией, из-за чего постепенно притягивает «партнера». Астрономы контролируют сближение двух звезд с помощью телескопов еще с конца XIX столетия. В течение всего этого периода указанная звездная система становилась только ярче, более того, в ней уже фиксировались краткосрочные вспышки повышенной интенсивности. Астрофизики в связи с этим уверены, что сближение звезд закончится тем, что одна из них полностью поглотит вторую, и в этот момент на небе будет наблюдаться яркий взрыв.
Жители Земли, подчеркивают ученые, смогут наблюдать это явление примерно через шесть десятков лет. Указать точную дату этого события, как сообщает издание «Слово и дело», специалисты пока затрудняются. Им удалось лишь определить, что взрыв произойдет в период с 2067 по 2099 годы.
Как утверждают ученые, они наблюдают за двойной звездой под названием V Sagittae. В состав этой пары входят белый и красный карлик, причем, первый обладает довольно сильной гравитацией, из-за чего постепенно притягивает «партнера». Астрономы контролируют сближение двух звезд с помощью телескопов еще с конца XIX столетия. В течение всего этого периода указанная звездная система становилась только ярче, более того, в ней уже фиксировались краткосрочные вспышки повышенной интенсивности. Астрофизики в связи с этим уверены, что сближение звезд закончится тем, что одна из них полностью поглотит вторую, и в этот момент на небе будет наблюдаться яркий взрыв.
Жители Земли, подчеркивают ученые, смогут наблюдать это явление примерно через шесть десятков лет. Указать точную дату этого события, как сообщает издание «Слово и дело», специалисты пока затрудняются. Им удалось лишь определить, что взрыв произойдет в период с 2067 по 2099 годы.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:15