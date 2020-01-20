Владимир Зеленский назвал условие для своей отставки
Президент Украины дал довольно большое интервью журналистам израильского издания The Times of Israel, в рамках которого рассказал об условиях для своей отставки с занимаемой должности. По словам Владимира Зеленского, согласно Конституции страны, он должно произойти лишь в том случае, если бы ему были предъявлены обвинения в какой-то «реальной коррупции».
«Если бы меня обвинили в какой-то реальной коррупции, а не в определенной политической вещи, обвинили бы в чем-то, что на самом деле имело место. В этом случае, в соответствии с действующей Конституцией, мне бы пришлось уйти», - заявил Зеленский в ответ на вопрос журналистов о борьбе с обвинениями в коррупции, с которыми не так давно столкнулся израильский премьер-министра Биньямин Нетаньяху.
Напомним, ранее появились сообщения о том, что Нетаньяху подал на имя спикера Кнессета (парламент Израиля) просьбу предоставить ему парламентскую неприкосновенность после того, как ему предъявили обвинения во взяточничестве, мошенничестве, а также злоупотреблении служебным положением и доверием.
«Если бы меня обвинили в какой-то реальной коррупции, а не в определенной политической вещи, обвинили бы в чем-то, что на самом деле имело место. В этом случае, в соответствии с действующей Конституцией, мне бы пришлось уйти», - заявил Зеленский в ответ на вопрос журналистов о борьбе с обвинениями в коррупции, с которыми не так давно столкнулся израильский премьер-министра Биньямин Нетаньяху.
Напомним, ранее появились сообщения о том, что Нетаньяху подал на имя спикера Кнессета (парламент Израиля) просьбу предоставить ему парламентскую неприкосновенность после того, как ему предъявили обвинения во взяточничестве, мошенничестве, а также злоупотреблении служебным положением и доверием.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:35