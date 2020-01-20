Владимир Зеленский назвал условие для своей отставки





«Если бы меня обвинили в какой-то реальной коррупции, а не в определенной политической вещи, обвинили бы в чем-то, что на самом деле имело место. В этом случае, в соответствии с действующей Конституцией, мне бы пришлось уйти», - заявил Зеленский в ответ на вопрос журналистов о борьбе с обвинениями в коррупции, с которыми не так давно столкнулся израильский премьер-министра Биньямин Нетаньяху.Напомним, ранее появились сообщения о том, что Нетаньяху подал на имя спикера Кнессета (парламент Израиля) просьбу предоставить ему парламентскую неприкосновенность после того, как ему предъявили обвинения во взяточничестве, мошенничестве, а также злоупотреблении служебным положением и доверием.