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Владимир Зеленский назвал условие для своей отставки

Президент Украины дал довольно большое интервью журналистам израильского издания The Times of Israel, в рамках которого рассказал об условиях для своей отставки с занимаемой должности. По словам Владимира Зеленского, согласно Конституции страны, он должно произойти лишь в том случае, если бы ему были предъявлены обвинения в какой-то «реальной коррупции».
Владимир Зеленский назвал условие для своей отставки

«Если бы меня обвинили в какой-то реальной коррупции, а не в определенной политической вещи, обвинили бы в чем-то, что на самом деле имело место. В этом случае, в соответствии с действующей Конституцией, мне бы пришлось уйти», - заявил Зеленский в ответ на вопрос журналистов о борьбе с обвинениями в коррупции, с которыми не так давно столкнулся израильский премьер-министра Биньямин Нетаньяху.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что Нетаньяху подал на имя спикера Кнессета (парламент Израиля) просьбу предоставить ему парламентскую неприкосновенность после того, как ему предъявили обвинения во взяточничестве, мошенничестве, а также злоупотреблении служебным положением и доверием.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:35

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