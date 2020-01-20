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"Называю ее по имени": Дочь Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о взаимоотношениях с Татьяной Навкой

Елизавета Пескова рассказала, как она смогла наладить отношения с третьей женой своего отца Дмитрия Пескова Татьяной Навкой. Мачеху девушка предпочитает назвать по имени.

Елизавета Пескова является дочерью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и его второй супруги Екатерины Солоцинской, с которой он развёлся после 18 лет брака. На данный момент он женат в третий раз на фигуристке Татьяне Навке. Изначально у девушки и её мачехи отношения были не очень хорошие и на их улучшения понадобилось 6 лет. Лиза заявляет, что олимпийская чемпионка является для неё тем человеком, который может дать хороший совет.

В интервью Forbes она призналась, что осознание многих вещей к ней пришло в 20-21 год. Пескова смогла построить хорошие отношения со всеми членами семьи, не отодвигая на задний план свою личную жизнь. Теперь всех своих близких она воспринимает как друзей. Однако девушка отметила, что детали личной жизни предпочитает не обсуждать с матерью. Для этого она выбрала отца Дмитрия Пескова.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:40

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