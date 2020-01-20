Певица Ирина Аллегрова отмечает свое 68-летие





Более того, несмотря на свой почтенный возраст, Ирина Александровна все еще радует поклонников своими лучшими хитами, пусть и появляется на сцене все реже. Как бы там ни было, но армия поклонников Аллегровой за эти годы совсем не уменьшилась. Более того, стоит ей выйти в свет или побывать на красной дорожке очередного мероприятия, она тут же удивляет окружающих откровенными нарядами с глубокими декольте. Впрочем, именно за это певицу иногда критикует общественность.Стоит отметить, что широкая публика в последние годы стала все чаще обсуждать внешний вид артистки. Многие, к примеру, уверены, что исполнительница злоупотребляла услугами пластических хирургов, пытаясь сохранить молодость. Другие же утверждают, что с «пластикой» Аллегрова откровенно перестаралась, а потому на некоторых фото в ней с трудом можно узнать ту самую Ирину Аллегрову, которая завораживает своим дрожащим голосом слушателя.Певица, напомним, воспитывает единственную дочь Аллу, более того, недавно наследница сделала знаменитую маму бабушкой. А вот в семейной жизни у артистки все не так складно. Оставшись одной еще в далеком 2001 году, она так и не связала свою судьбу с другим мужчиной.