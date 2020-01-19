Няня принца Гарри стала крестной матерью его сына от Меган Маркл





Стоит напомнить, маленький Арчи был рожден весной минувшего года, а спустя еще пару месяцев знаменитые родители окрестили малыша. Как оказалось, принц Гарри решил доверить заботу о своем первенце двум людям старшего возраста, которые, тем не менее, сыграли в его жизни довольно большую роль. Так, 54-летняя миссис Петтифер была няней обоих сыновей принца Чарльза еще в 90-х годах. Более того, после трагической гибели принцессы Дианы именно она помогла тогда еще совсем юному Гарри пережить утрату, фактически заменив ему мать.Что же касается крестного отца, то мистер Дайер уже давно служит в королевской гвардии, а потому давно знаком с наследным принцем и даже поддерживает с ним приятельские отношения.