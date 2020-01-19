Москвичам обещают теплую погоду на следующей неделе





С таким заявлением, как сообщает агентство РИА Новости, выступил Евгений Тишковец, по словам которого, грядущая неделя может принести региону очередной погодный рекорд. «В понедельник, 20 января, ситуация с погодой в Москве и области будет обусловлена слабым влиянием циклона из северной Атлантики, поэтому в небе будет большое количество слоистых облаков. В дневное время могут выпасть незначительные осадки, а среднесуточная температура будет заметно выше климатической нормы для конца января – примерно на 10 градусов», - отметил специалист.Эксперт также добавил, что в ночное время в столице ожидается примерно ноль градусов, а в дневное время воздух прогреется до 1-3 градусов тепла. Более того, уже в ближайший вторник в Москве может быть зафиксирован новый исторический рекорд январского тепла. По некоторым прогнозам, температура воздуха в этот день прогреется вплоть до 5 градусов выше нуля.