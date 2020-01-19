Юрий Дудь назвал Максима Галкина "открытием года"

Юрий Дудь рассказал, что сейчас готовит новый выпуск «вДудь», и пока он на стадии доработки, журналист решил не терять время и посмотреть, что интересного происходит у коллег. Так, видеоблогер посоветовал своим подписчикам посмотреть выпуск с Максимом Галкиным, который он назвал «подробным и очень добрым». Дудь отметил, несмотря на проживание в большом «золотом» замке, шоумен всё же обращает внимание на проблемы народа. В свою очередь пародист поблагодарил журналиста за добрые слова и опубликовал фото поста в режиме Stories в Instagram.Стоит отметить, что подписчики Юрия Дудя очень положительно откликнулись на его предложение. Некоторые отметили, что Галкин очень тактичный и интеллигентный артист. «Мне очень понравился Максим в этом интервью. По-другому на него посмотрела, слушать диалог было одно удовольствие!», «Отличный выпуск! Галкин на удивление оказался хорошим и каким-то правильным человеком», «Максим, правда, был один из лучших собеседников», - отметили некоторые пользователи Сети. Однако нашлись и те, кто не оценил совета журналиста: «Странная рекомендация, данный контент посредственный, на мой взгляд».