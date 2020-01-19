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Экс-возлюбленные Алена Савкина и Роман Макеев предались поцелуям на заднем сидении такси

Участница проекта "Дом-2" Анна Брянская показала в своем микроблоге в Instagram видео, где Алена Савкина и Роман Макеев после двух месяцев расставания страстно целовались на заднем сидении в такси. Проектанки и экс-участник вместе отдыхали в ночном клубе.

Около двух месяцев назад звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина и ее избранник Роман Макеев решили расстаться. Молодая мамочка тут же нашла утешение в объятиях нового мужчины, тогда как Макеев долго страдал, ушел в запой, посвящал любимой стихи и песни в Instagram, а также мечтал о примирении. Затем звукорежиссер удалил все совместные снимки с Рапунцель-младшей и решил начать новую жизнь.
Экс-возлюбленные Алена Савкина и Роман Макеев предались поцелуям на заднем сидении такси

Теперь же, видимо, Алена Савкина готово помириться с экс-возлюбленным, о чем свидетельствует представленное видео. Анна Брянская стала свидетельницей примирения влюбленных. Вместе с Аленой Савкиной и Романом Макеевым брюнетка отдыхала в ночном клубе, а затем они вызвали такси, чтобы ехать домой. Звезда проекта "Дом-2" села впереди, а Рапунцель-младшая и Макеев - на заднем сидении. Мужчина стал нежно целовать возлюбленную, а она ответила ему, в итоге все перешло в более страстные поцелуи.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:44

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