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Ученые: Человеческий эмбрион чувствует боль уже на 13-й неделе

Как показали последние исследования, уже на 13-недельном сроке человеческий эмбрион способен чувствовать и различать боль. Если эта ситуация останется без внимания, аборты в будущем могут признать моральным безрассудством, утверждают ученые из Великобритании.
Ученые: Человеческий эмбрион чувствует боль уже на 13-й неделе

Как утверждают авторы исследования, женщины, принимающие решение прервать беременность после 13-й недели, должны быть проинформированы о том, что их плод во время проведения этой процедуры уже может испытывать боль. Это мнение поддерживают, к слову, и многие коллеги британских специалистов. К примеру, по словам американского эксперта Джона Бокманна, существует достаточно доказательств того, что нервная система и мозг плода к 18 неделе уже достаточно связаны для того, чтобы чувствовать боль.

Впрочем, медицинское сообщество пока противится этой версии. Так, в Британской консультативной службе по беременности в ответ на заявление ученых отметили, что самое полное исследование этого вопроса показывает неспособность плода чувствовать боль вплоть до 24-недельного срока беременности. Поэтому, утверждает представитель службы Клэр Мерфи, в статье исследователей нет никаких реальных данных, которые заставили бы медиков изменить принятую на данный момент практику.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:17

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