Айза Анохина – Алене Водонаевой: «Твое мнение такое же глупое, как и ты сама»

"А если твое мнение такое же глупое, основанное на собственных комплексах, как и ты сама, то сиди дома!" - добавила певица в адрес Водонаевой.

"Мы как рожали, так и будем рожать! Кто-то обдумано, кто-то не очень. Кто-то в хоромах, а кто-то в хижине", — подытожила мама двоих детей.

Недавно Алена Водонаева раскритиковала решение правительства увеличить материнский капитал до сумы в миллион рублей и жестко высказалась в сторону семей, которые, по ее мнению, станут рожать только ради выгоды. По словам телеведущей, сумма эта воспитать ребенка не поможет, а потому люди будут брать кредиты снова и снова, а в итоге и последующие поколения будут вынуждены платить долги.Высказывание одной из самых ярких участниц проекта "Дом-2" вызвало такой резонанс, что Алену Водонаеву пригласили на программу "60 минут", попросив объяснить свою позицию. В итоге журналистка не дождалась поддержки, а только получила новую волну осуждения и критики. Айза Анохина тоже прокомментировала поведение бывшей подруги, как известно, знаменитости долго общались, но затем поссорились, так как якобы Водонаева распространяла о певице ложные слухи.Анохина отметила, что когда она рожала первого ребенка, у нее не было ничего, жила звезда практически в нищете, однако ни разу не задумывалась над тем, стоит ли делать аборт. Она для себя решила, что даст наследнику все необходимое. "Стала бы я рожать ради материнского капитала? Однозначно, нет", - продолжила певица, отметив, что так же думают и большинство россиян.Также Айза Анохина добавила, что идя на федеральные каналы, нужно быть готовой ответить за каждое свое слово и аргументировать собственные взгляды.Бывшая супруга Гуфа добавила, что люди всегда будут рожать детей только по собственному желанию, а делать это ради материальной выгоды - просто неуместно.