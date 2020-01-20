Мошенница продала свидание с Анастасией Волочковой за 100 тысяч евро





Анастасия Волочкова поделилась историей о том, как мошенники смогли ее продать за 100 тысяч евро. Два года назад курьером ей были присланы цветы с посланием, где рассказано о состоятельном почитателе, желающего с ней встретиться и приглашающего полететь для встречи в Арабские Эмираты на приватном самолете. Балерина подумала, что это работают аферисты, но сразу не отказала.Женщина, которая доставила ей подарок, по телефону организовала общение с воздыхателем, который сообщил, что его зовут Султанбек. Беседа закончилась не очень приятно и Анастасия Волочкова никуда не отправилась, но спросила об организации ее тура в Казахстан, с чем фанат ей помог. Позже она поняла, что в даме-посреднике не нуждается и выяснила, что эта женщина сумела продать встречу с ней за 100 тысяч евро.После знакомства с тайным поклонником у них появилась дружба. Он даже презентовал балерине белый «Майбах», который перевязал золотыми лентами и украсил шарами.