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Названы самые надежные и качественные автомобили, которые американские владельцы не продают 15 лет

Американские автомобилисты назвали модели автомобилей, которые не принято менять слишком быстро. Такими машинами в США пользуются по 10 и даже 15 лет, даже не пытаясь продать их для покупки чего-то нового, поскольку ценят их за надежность и качество.
Названы самые надежные и качественные автомобили, которые американские владельцы не продают 15 лет

Примечательно, что 10 из 15 мест в этом рейтинге досталось моделям японской компании Toyota, еще четыре - их землякам от Honda. Так, безоговорочным лидером рейтинга у американских потребителей стала модель Toyota Highlander. А вот серебро в списке самых качественных и надежных автомобилей неожиданно досталось минивэну Toyota Sienna, впрочем, на рынке США такие автомобили неизменно пользуются популярностью. Замыкает тройку лидеров Toyota Tacoma.

Далее по списку следуют внедорожник Toyota Tundra и кроссовер RAV4. Самое высокое место представителей марки Honda, шестое, досталось внедорожнику Pilot. Вслед за ним следует еще один представитель этой марки – кроссовер CR-V. На девятой позиции оказался гибридный Toyota Prius, «на пятки» которому наступает Toyota 4Runner. Открывает «нижнюю пятерку» еще один минивэн, правда, в этот раз от Honda – весьма популярный в Америке Odyssey. В нижней части списка расположились седаны Corolla и Camry от Toyota, а также компактный Honda Civic. А вот популярный в России Toyota Land Cruiser, пусть и попал в список, но высоких мест занять не сумел.

К слову, последнее свободное место в ТОП-15 снова-таки досталось японскому производителю. Речь о компании Subaru с ее кроссовером Forester, занявшим, к слову, пятую позицию.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:11

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