Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Ольги Кабо и Николая Караченцова





Людмила Поргина заявила, если бы супруг изъявил желание оставить семью ради новой любви, она не противилась бы такому исходу событий. Актриса сообщила, что была в курсе тайной влюблённости Ольги Кабо в Николая Караченцова. Артистка была младше актёра на 24 года. Супруги обсудили данную ситуацию, Поргина не стала уклоняться от прямого вопроса и узнала у мужа, нравится ли ему Кабо. Артист заявил, что не питает к ней никаких чувств и не собирается уходить из семьи. До последних дней своей жизни Николай Караченцов остался верен супруге и своим родным. Поргина рассказала, что сейчас, как и раньше, восхищается Ольгой Кабо.Она сообщила, что понимает своего супруга и назвала заслуженную артистку РФ невероятно красивой женщиной, которая обладает непревзойденной пластикой и не винит супруга в чувствах, которые он, возможно, испытывал по отношению к ней. На данный момент актрисы продолжают общаться и Поргина заявляет, что у неё никогда не возникало чувства ревности. В ходе программы актриса заявила, что её супруг делал для очень многое лишь бы она была счастлива. Однако из-за этого Людмила Поргина должна была уйти из кино и посвятить жизнь семье и дому. Сейчас она проживает на даче, где прошли последние дни жизни знаменитого актёра Николая Караченцова.