Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Ольги Кабо и Николая Караченцова
Людмила Поргина приняла участие в записи ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В ходе беседы актриса рассказала о романтических чувствах Ольги Кабо к её третьему мужу актёру Николаю Караченцову.
Людмила Поргина заявила, если бы супруг изъявил желание оставить семью ради новой любви, она не противилась бы такому исходу событий. Актриса сообщила, что была в курсе тайной влюблённости Ольги Кабо в Николая Караченцова. Артистка была младше актёра на 24 года. Супруги обсудили данную ситуацию, Поргина не стала уклоняться от прямого вопроса и узнала у мужа, нравится ли ему Кабо. Артист заявил, что не питает к ней никаких чувств и не собирается уходить из семьи. До последних дней своей жизни Николай Караченцов остался верен супруге и своим родным. Поргина рассказала, что сейчас, как и раньше, восхищается Ольгой Кабо.
Она сообщила, что понимает своего супруга и назвала заслуженную артистку РФ невероятно красивой женщиной, которая обладает непревзойденной пластикой и не винит супруга в чувствах, которые он, возможно, испытывал по отношению к ней. На данный момент актрисы продолжают общаться и Поргина заявляет, что у неё никогда не возникало чувства ревности. В ходе программы актриса заявила, что её супруг делал для очень многое лишь бы она была счастлива. Однако из-за этого Людмила Поргина должна была уйти из кино и посвятить жизнь семье и дому. Сейчас она проживает на даче, где прошли последние дни жизни знаменитого актёра Николая Караченцова.
Людмила Поргина заявила, если бы супруг изъявил желание оставить семью ради новой любви, она не противилась бы такому исходу событий. Актриса сообщила, что была в курсе тайной влюблённости Ольги Кабо в Николая Караченцова. Артистка была младше актёра на 24 года. Супруги обсудили данную ситуацию, Поргина не стала уклоняться от прямого вопроса и узнала у мужа, нравится ли ему Кабо. Артист заявил, что не питает к ней никаких чувств и не собирается уходить из семьи. До последних дней своей жизни Николай Караченцов остался верен супруге и своим родным. Поргина рассказала, что сейчас, как и раньше, восхищается Ольгой Кабо.
Она сообщила, что понимает своего супруга и назвала заслуженную артистку РФ невероятно красивой женщиной, которая обладает непревзойденной пластикой и не винит супруга в чувствах, которые он, возможно, испытывал по отношению к ней. На данный момент актрисы продолжают общаться и Поргина заявляет, что у неё никогда не возникало чувства ревности. В ходе программы актриса заявила, что её супруг делал для очень многое лишь бы она была счастлива. Однако из-за этого Людмила Поргина должна была уйти из кино и посвятить жизнь семье и дому. Сейчас она проживает на даче, где прошли последние дни жизни знаменитого актёра Николая Караченцова.