Евгений Цыганов провел время с детьми от Ирины Леоновой





На своей странице в Instagram Евгений Цыганов поделился фотографией, где он показал старших дочек Полину и Софию от Ирины Леоновой. Они отметили православный праздник Крещение, окунувшись с детьми в воду. Несмотря на то, что он не живет с наследниками, обязанности отца исполняет. Актер даже успевает находить время в своем графике, чтобы делать уроки с детьми.Напомним, что сейчас Евгений Цыганов женат на Юлии Снегирь, пара воспитывает общего ребенка. Также у актера есть дети от предыдущего брака с Ириной Леоновой. Расставание с экс-супругой проходило со скандалом, вызвав широкий общественный резонанс.