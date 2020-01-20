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Евгений Цыганов провел время с детьми от Ирины Леоновой

Евгений Цыганов продемонстрировал фотографию с детьми от первого брака. Артист общается с наследниками, которые ему родила Ирина Леонова, проводя с ними свободное время.
Евгений Цыганов провел время с детьми от Ирины Леоновой

На своей странице в Instagram Евгений Цыганов поделился фотографией, где он показал старших дочек Полину и Софию от Ирины Леоновой. Они отметили православный праздник Крещение, окунувшись с детьми в воду. Несмотря на то, что он не живет с наследниками, обязанности отца исполняет. Актер даже успевает находить время в своем графике, чтобы делать уроки с детьми.

Напомним, что сейчас Евгений Цыганов женат на Юлии Снегирь, пара воспитывает общего ребенка. Также у актера есть дети от предыдущего брака с Ириной Леоновой. Расставание с экс-супругой проходило со скандалом, вызвав широкий общественный резонанс.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 00:04

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