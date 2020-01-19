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В Китае испытали новый тяжелый БПЛА с тремя двигателями

В Китае прошли первые испытания новейшего тяжелого БПЛА, который оснащен сразу тремя двигателями. Тестирование нового образца техники проходило 16 января 2020 года, сообщает местная пресса.
В Китае испытали новый тяжелый БПЛА с тремя двигателями

Согласно публикациям в китайских СМИ, новый беспилотник разрабатывался специалистами компании Tengdun, которая была основана лишь в 2016 году. Более того, это уже второй БПЛА разработанный инженерами указанной компании. Так, немногим ранее она уже наладила серийный выпуск еще одного тяжелого беспилотника, получившего название ТВ-001 «Скорпион». Новый летательный аппарат представляет собой трехмоторное воздушное судно с компоновкой, при которой используется два фюзеляжа. Размах крыльев новинки составляет внушительные 20 метров, при этом максимальный взлетный вес БПЛА с тремя двигателями составляет 3,2 тонны. Кроме того, новинка способна брать на борт свыше полутора тонн полезной нагрузки.

Как заявляет производитель, максимальная скорость БПЛА составляет свыше 300 километров в час, а предельная высота полета – 9500 метров. Автономно аппарат может находиться в воздухе 35 часов, а для его взлета и посадки требуется небольшая ВПП длиной не более 500 метров.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:41

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