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Диетолог Елена Соломатина объяснила опасность минеральной воды

Диетолог объяснила, что минеральная вода необходима для определенных людей, но она также способна и принести вред здоровью. Елена Соломатина сообщила, когда запрещено пить такую воду.

Минеральная вода бывает столовая, лечебная и лечебно-столовая. Различаются они уровнем концентрирования солей. Имеются кислые и щелочные воды, в которых разные данные pH. Эксперт сообщает, что пить столовую воду разрешено в большом количестве. Также она подходит для приготовления еды, кофе и чая.

Лечебную воду советуют пить только по настоянию медиков. Ее назначают при проблемах с кишечником и болезнях поджелудочной железы. Щелочные воды с pH выше 7 моль на литр используются при увеличенной кислотности.

Если пить такую воду без надобности, то это грозит возникновением в почках камней, избытке кальция в крови, что ведет к появлению тромбов, а это становится первопричиной сердечно-сосудистых болезней, отмечает Соломатина.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 20:25

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