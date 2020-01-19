Диетолог Елена Соломатина объяснила опасность минеральной воды





Минеральная вода бывает столовая, лечебная и лечебно-столовая. Различаются они уровнем концентрирования солей. Имеются кислые и щелочные воды, в которых разные данные pH. Эксперт сообщает, что пить столовую воду разрешено в большом количестве. Также она подходит для приготовления еды, кофе и чая.Лечебную воду советуют пить только по настоянию медиков. Ее назначают при проблемах с кишечником и болезнях поджелудочной железы. Щелочные воды с pH выше 7 моль на литр используются при увеличенной кислотности.Если пить такую воду без надобности, то это грозит возникновением в почках камней, избытке кальция в крови, что ведет к появлению тромбов, а это становится первопричиной сердечно-сосудистых болезней, отмечает Соломатина.