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Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о помощи

Известный российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более знакомый слушателю под псевдонимом Гуф, отправился на отдых в Таиланд. Вот только в экзотической стране музыкант столкнулся с неприятностями, лишившись телефона и денег, из-за чего был вынужден экстренно обратиться к поклонникам за помощью.
Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о помощи

«Основную его банковскую карту съел банкомат, а телефон он утопил в море. Сидит с нулем», - говорится в сообщении, опубликованной на страничке сестры артиста Ольги Долматовой в Instagram. Позднее Ольге даже пришлось объяснять произошедшее, поскольку большинство подписчиков решили, что это шутка или взлом ее страницы хакерами. «Телефон на самом еле утонул в море, поэтому Леша практически без связи. Карта тоже действительно осталась в банкомате, причем, ее до сих пор не возвращают. Первый пост делал он и лично просил помочь. В этом нет ничего ужасного. Тем, кто скинул деньги, большое спасибо», - отметила она. При этом первую запись с просьбой о помощи сестра музыканта все-таки удалила.

Некоторые подписчики все равно не до конца поняли логику о помощи и поинтересовались, неужели в окружении знаменитого артиста нет никого, кто мог бы помочь ему в столь непростой ситуации. «Что-то, как только у Лехи начинаются проблемы, они начинаются у всех. Вы там все настолько от него зависите», «Может правду пишут про банкротство?» - пишут удивленные пользователи.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:39

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