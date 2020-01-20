В России представили устройство для скрытной постановки подводных объектов





Как утверждают представители «Дальприбора», прежде такие устройства уже использовались российскими специалистами, однако все они закупались у зарубежных поставщиков. Впоследствии из-за западных санкций покупка подобного оборудования стала невозможной. Теперь же у России есть свой аналог, имеющих специальный набор акустических команд, которые посылаются размыкателю через бортовой блок и позволяют безопасно поднимать грузы весом до 25 000 килограмм.Новый акустический размыкатель способен удерживать подводное оборудование с помощью балластного груза. Как только исследовательский корабль подходит к месту проведения работ, оператору достаточно подать дистанционный сигнал, приняв который размыкатель отпустит балласт с притопленным буем, снабженным зацепным приспособлением и радиомаяком, что позволяет легко поднять оборудование на поверхность воды, а после - на борт судна.