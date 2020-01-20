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В России представили устройство для скрытной постановки подводных объектов

В рамках международной выставки средств обеспечения государственной безопасности российские специалисты из компании «Дальприбор» представили новейший акустический размыкатель под названием «Мальва». Указанная техника может использоваться для безопасной, скрытной и надежной постановки аппаратуры при выполнении гидротехнических работ на больших глубинах с ее последующим подъемом.
В России представили устройство для скрытной постановки подводных объектов

Как утверждают представители «Дальприбора», прежде такие устройства уже использовались российскими специалистами, однако все они закупались у зарубежных поставщиков. Впоследствии из-за западных санкций покупка подобного оборудования стала невозможной. Теперь же у России есть свой аналог, имеющих специальный набор акустических команд, которые посылаются размыкателю через бортовой блок и позволяют безопасно поднимать грузы весом до 25 000 килограмм.

Новый акустический размыкатель способен удерживать подводное оборудование с помощью балластного груза. Как только исследовательский корабль подходит к месту проведения работ, оператору достаточно подать дистанционный сигнал, приняв который размыкатель отпустит балласт с притопленным буем, снабженным зацепным приспособлением и радиомаяком, что позволяет легко поднять оборудование на поверхность воды, а после - на борт судна.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:09

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