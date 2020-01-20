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Тина Канделаки рассказала о браке с Василием Бровко, младшим нее на 11 лет

Тина Канделаки сообщила, почему вышла замуж за Василия Бровко, который младше нее на 11 лет. Когда пара познакомилась, будущему супругу телеведущей было 23 года.

Тина Канделаки в беседе с корреспондентами рассказала, что в период знакомства с Василием Бровко она уже имела опыт не только в карьере, но и личной жизни. Люди удивлялись, почему взрослая, состоявшаяся женщина начала отношения с молодым парнем.

Ведущая признается, что роман начал развиваться с совместного рабочего проекта. Тина Канделаки сразу осознала, что Василий Бровко настоящий профессионал и интересный коллега. Она сообщила, что именно желание двигаться вперед, всегда самосовершенствоваться и генерировать идеи – сыграло огромную роль в развитии дальнейших взаимоотношений.

После прожитых 10 лет брака ведущая уверенно говорит, что она сделала правильный выбор. Различие в возрасте покрывается энергией Тины Канделаки и чувствительностью Василия Бровко на такую энергетику.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 06:10

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