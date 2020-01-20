Тина Канделаки рассказала о браке с Василием Бровко, младшим нее на 11 лет





Тина Канделаки в беседе с корреспондентами рассказала, что в период знакомства с Василием Бровко она уже имела опыт не только в карьере, но и личной жизни. Люди удивлялись, почему взрослая, состоявшаяся женщина начала отношения с молодым парнем.Ведущая признается, что роман начал развиваться с совместного рабочего проекта. Тина Канделаки сразу осознала, что Василий Бровко настоящий профессионал и интересный коллега. Она сообщила, что именно желание двигаться вперед, всегда самосовершенствоваться и генерировать идеи – сыграло огромную роль в развитии дальнейших взаимоотношений.После прожитых 10 лет брака ведущая уверенно говорит, что она сделала правильный выбор. Различие в возрасте покрывается энергией Тины Канделаки и чувствительностью Василия Бровко на такую энергетику.