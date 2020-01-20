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Пасынок Яны Рудковской Андрей отказался фотографироваться с братьями Александром и Николаем

Известный российский продюсер Яна Рудковская опубликовала на персональной страничке в социальной сети Instagram совместное фото двух своих сыновей – Александра и Николая. По словам знаменитости, отказался от группового фото лишь ее пасынок Андрей, поскольку парень просто не любит этого.
Пасынок Яны Рудковской Андрей отказался фотографироваться с братьями Александром и Николаем

Как известно уже давно, Яна Рудковская воспитывает еще и сына своего бывшего супруга Виктора Батурина Андрея. При этом пасынок продюсера почти одного возраста с ее родным сыном Николаем, который в скором времени отметит совершеннолетие. Оба брата сейчас являются студентами МГИМО. На своей страничке в социальной сети Instagram Рудковская решила опубликовать редкое совместное фото сыновей Николая и Александра. «Братаны», - гласит подпись знаменитости под этой публикацией.

К слову, в этом же комментарии продюсер объяснила, почему на снимке отсутствует Андрей. «Андрея на фото мы так и не смогли уговорить, увы, он этого не любит», - подчеркнула Яна Рудковская.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:08

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