АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы лучшие камерофоны 2020…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка с дочерью Леей

Известная модель Ирина Шейк была замечена в Нью-Йорке на прогулке с дочерью Леей. Известно, что после отдыха на Коста-Рике и продолжительного пребывания в России манекенщица приехала в США повидаться с наследницей.
Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка с дочерью Леей

После скандального расставания прошлым летом с Брэдли Купером Шейк не часто стала видеться с ребенком. Девочка в большей степени проводила время с отцом. Перед новогодними праздниками молодая мама оправилась с друзьями в отпуск на Коста-Рику, откуда делилась яркими и экзотическими снимками в социальных сетях. А вот воссоединение модели с Леей некоторые связывают с появлением Купера на светском рауте в компании с испанской артисткой Аной де Армас. Реакцию бывшей супруги на появление музыканта в компании дамы пара постаралась тщательно скрыть. Ирина Шейк прогуливалась с дочерью по Нью-Йоркским улицам в дубленке и свитере с широким воротом, а также в кожаных сапогах на высоком каблуке. Крошка была в теплом пуховике, поверх которого модель набросила еще и одеяло, чтобы девочка точно не замерзла.

Напомним, что самой Ирине Шейк также приписывают новые отношения после расставания со звездой Голливуда. Дружеские связи манекенщицы и итальянского дизайнера Риккардо Тише уже давно считают чем-то большим, чем просто партнерство.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 22:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка с дочерью…
Няня принца Гарри стала крестной матерью его сына от Меган…
Ученые: Человеческий эмбрион чувствует боль уже на 13-й…
Юрий Дудь назвал Максима Галкина "открытием…
Жизнь в небе и на воде: Журналисты узнали, какими будут дома…
Москвичам обещают теплую погоду на следующей…
Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Ольги Кабо и Николая…
Названы 10 кроссоверов, которые не пришлись россиянам ко…
Экс-возлюбленные Алена Савкина и Роман Макеев предались поцелуям на заднем сидении…
В Китае испытали новый тяжелый БПЛА с тремя…
Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о…
Айза Анохина – Алене Водонаевой: «Твое мнение такое же глупое, как и ты…
Власти США одобрили стандартные названия для автомобильных систем…
Диетолог Елена Соломатина объяснила опасность минеральной…
Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков станет отцом в третий…
В продаже появилась усовершенствованная "Нива" мощностью 200 л. с. за миллион…
«Хочет догнать Загитову»: Татьяна Навка показала шапагат 5-летней…
Физики смогли создать молекулу в форме…
Актер Алексей Панин оголился в Крыму и назвал его…
Эксперты: Средиземноморская диета помогает при…
«Волнение стало причиной быстрой кончины»: Вдова Караченцова обвинила Андрея Малахова в смерти…
Медики назвали основные причины боли в…
Оксана Сташенко призналась в своей любви к гаданиям на…
Дмитрий Чайков слил в Сеть интимное видео с участием обнаженного Федора Стрелкова в…
Причиной развития рака поджелудочной железы может стать…
Российская делегация в Египте обсуждает вопрос возобновления чартеров на местные…
«Пусть живет в своем убожестве»: Владимир Соловьев раскритиковал Алену Водонаеву за высказывания о…
Протоиерей Чаплин подписал петицию за лишение Ивана Урганта гражданства…
Просмотреть все новости