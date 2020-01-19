Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка с дочерью Леей

После скандального расставания прошлым летом с Брэдли Купером Шейк не часто стала видеться с ребенком. Девочка в большей степени проводила время с отцом. Перед новогодними праздниками молодая мама оправилась с друзьями в отпуск на Коста-Рику, откуда делилась яркими и экзотическими снимками в социальных сетях. А вот воссоединение модели с Леей некоторые связывают с появлением Купера на светском рауте в компании с испанской артисткой Аной де Армас. Реакцию бывшей супруги на появление музыканта в компании дамы пара постаралась тщательно скрыть. Ирина Шейк прогуливалась с дочерью по Нью-Йоркским улицам в дубленке и свитере с широким воротом, а также в кожаных сапогах на высоком каблуке. Крошка была в теплом пуховике, поверх которого модель набросила еще и одеяло, чтобы девочка точно не замерзла.Напомним, что самой Ирине Шейк также приписывают новые отношения после расставания со звездой Голливуда. Дружеские связи манекенщицы и итальянского дизайнера Риккардо Тише уже давно считают чем-то большим, чем просто партнерство.