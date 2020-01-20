АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы лучшие камерофоны 2020…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Ким Кардашьян прошлась по бутикам в вечернем платье

Ким Кардашьян известна благодаря своему экстравагантному стилю и поступкам. Недавно звезда удивила фанатов, пройдясь по бутикам в вечернем платье.

Ким Кардашьян в который раз нашла способ самовыражения, решив пройтись по магазинам в наряде, который совершенно не подходит для прогулок. Актриса поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram фотографией, на которой предстала в длинном белом платье. Хотя звезда принесла в жертву удобство, многие комментаторы отмечали эффектный внешний вид кумира. Все же, нашлись и менее восторженные отзывы, авторы которых критиковали фотомодель за неуместный выбор в одежде.

В то же время, стоит отметить перемену во вкусах супруги Канье Уэста, которая теперь отдает предпочтение закрытым нарядам. К примеру, для недавней пляжной фотосессии Кардашьян выбрала элегантное платье с принтом, которое позитивно оценили поклонники. Кроме прочего, сейчас знаменитость продвигает собственный документальный телепроект об американском правосудии. Модель будет общаться с различными заключенными, которых засудили на большие сроки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 02:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ubisoft привнесет разнообразие в свои…
Ким Кардашьян прошлась по бутикам в вечернем…
Врачи назвали 5 продуктов, которые ухудшают здоровье…
Евгений Цыганов провел время с детьми от Ирины…
Тюнинг-ателье из Британии презентовало Jeep Wrangler "для…
Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка с дочерью…
Няня принца Гарри стала крестной матерью его сына от Меган…
Ученые: Человеческий эмбрион чувствует боль уже на 13-й…
Юрий Дудь назвал Максима Галкина "открытием…
Жизнь в небе и на воде: Журналисты узнали, какими будут дома…
Москвичам обещают теплую погоду на следующей…
Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Ольги Кабо и Николая…
Названы 10 кроссоверов, которые не пришлись россиянам ко…
Экс-возлюбленные Алена Савкина и Роман Макеев предались поцелуям на заднем сидении…
В Китае испытали новый тяжелый БПЛА с тремя…
Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о…
Айза Анохина – Алене Водонаевой: «Твое мнение такое же глупое, как и ты…
Власти США одобрили стандартные названия для автомобильных систем…
Диетолог Елена Соломатина объяснила опасность минеральной…
Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков станет отцом в третий…
В продаже появилась усовершенствованная "Нива" мощностью 200 л. с. за миллион…
«Хочет догнать Загитову»: Татьяна Навка показала шапагат 5-летней…
Физики смогли создать молекулу в форме…
Актер Алексей Панин оголился в Крыму и назвал его…
Эксперты: Средиземноморская диета помогает при…
«Волнение стало причиной быстрой кончины»: Вдова Караченцова обвинила Андрея Малахова в смерти…
Медики назвали основные причины боли в…
Оксана Сташенко призналась в своей любви к гаданиям на…
Просмотреть все новости