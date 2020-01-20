Ким Кардашьян прошлась по бутикам в вечернем платье

Ким Кардашьян в который раз нашла способ самовыражения, решив пройтись по магазинам в наряде, который совершенно не подходит для прогулок. Актриса поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram фотографией, на которой предстала в длинном белом платье. Хотя звезда принесла в жертву удобство, многие комментаторы отмечали эффектный внешний вид кумира. Все же, нашлись и менее восторженные отзывы, авторы которых критиковали фотомодель за неуместный выбор в одежде.В то же время, стоит отметить перемену во вкусах супруги Канье Уэста, которая теперь отдает предпочтение закрытым нарядам. К примеру, для недавней пляжной фотосессии Кардашьян выбрала элегантное платье с принтом, которое позитивно оценили поклонники. Кроме прочего, сейчас знаменитость продвигает собственный документальный телепроект об американском правосудии. Модель будет общаться с различными заключенными, которых засудили на большие сроки.