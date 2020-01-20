Ubisoft привнесет разнообразие в свои игры





Судя по всему, руководство студии со всей серьезностью восприняло произошедшее с ее релизами в 2019 году, поэтому взялось за переформатирование своей творческой группы. Эта обширная команда, включающая в себя сотню человек, отвечает за все креативные решения компании и утверждает практически все – начиная от сценария игр, заканчивая их дизайном. Именно эта группа в последние два десятка лет отвечала за выпуск игр и их наполнение. Именно благодаря ей в последние годы игры от студии Ubisoft получили столь узнаваемую преемственность. И это преимущество постепенно превратилось в недостаток компании, поскольку выпускаемые разработчиком игры стали слишком похожими друг на друга.Теперь же в Ubisoft решили изменить подход к созданию игр и существенно расширить творческую группу, сделав линейку своих игр более разнообразной, отказавшись от различных вариаций на одну и ту же тему. Сообщается, что теперь в составе группы появятся лидеры, которые будут отвечать за дальнейшее развитие наиболее узнаваемых тайтлов, вроде Ghost Recon или Assassin's Creed.