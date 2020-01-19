Тюнинг-ателье из Британии презентовало Jeep Wrangler "для романтиков"
Зарубежные автолюбители в который раз удивляют публику своими дизайнерскими решениями, что заметно в случае Jeep Wrangler. Тюнинг-ателье Kahn Design из Британии презентовало SUV "для романтиков".
Романтики говорят, что где-то в мире найдется идеальная вторая половинка для каждого человека. Британские автомеханики предполагают, что существует человек, мечтающий о розовом Jeep Wrangler, который недавно представило тюнинг-ателье Kahn Design. Всего лишь за 63,3 тысячи долларов США любой клиент может стать обладателем брутального внедорожника 2014 года выпуска с пробегом в 22,5 тысячи километров. Мощный вид автомобиля своеобразно сочетается с 3D-текстурированной военной краской, которая обладает нежно-розовым цветом.
Другими привлекательными особенностями являются новые боковые пороги, обновленный передний бампер и капот, измененная решетка радиатора, светодиодные дневные ходовые огни, специальные брызговики и черная крышка запасного колеса. Обширный список комплектации еще включает в себя систему спутниковой навигации, климат-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, круиз-контроль и шины Cooper 275/55. Специальная тема продолжается и внутри, поскольку стеганую кожаную обивку сидений, центральных и дверных подлокотников сшили с розовой прострочкой.
Романтики говорят, что где-то в мире найдется идеальная вторая половинка для каждого человека. Британские автомеханики предполагают, что существует человек, мечтающий о розовом Jeep Wrangler, который недавно представило тюнинг-ателье Kahn Design. Всего лишь за 63,3 тысячи долларов США любой клиент может стать обладателем брутального внедорожника 2014 года выпуска с пробегом в 22,5 тысячи километров. Мощный вид автомобиля своеобразно сочетается с 3D-текстурированной военной краской, которая обладает нежно-розовым цветом.
Другими привлекательными особенностями являются новые боковые пороги, обновленный передний бампер и капот, измененная решетка радиатора, светодиодные дневные ходовые огни, специальные брызговики и черная крышка запасного колеса. Обширный список комплектации еще включает в себя систему спутниковой навигации, климат-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, круиз-контроль и шины Cooper 275/55. Специальная тема продолжается и внутри, поскольку стеганую кожаную обивку сидений, центральных и дверных подлокотников сшили с розовой прострочкой.
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Добавил: Ткачук Степан Вчера, 23:03