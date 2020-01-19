АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы лучшие камерофоны 2020…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Жизнь в небе и на воде: Журналисты узнали, какими будут дома будущего

Динамичное развитие технологий дает архитекторам новые возможности для проектирования настоящих городов будущего, которые помогут справиться с проблемами перенаселения планеты и загрязнения окружающей среды. Журналисты телеканала «МИР 24» выяснили, какими могут стать города будущего.

Вообще, инновационное экологическое строительство существует уже давно. К примеру, инженеры создали портативные капсульные дома, которые могут быть размещены едва ли не в любом доступном месте: на склоне горы, у берега озера, в кроне дерева. Это полностью автономные жилые пространства, питание которых обеспечивается солнечной энергией, кроме того, они самостоятельно собирают и фильтруют дождевую воду. В будущем архитекторы смогут применить эти разработки в более крупных масштабах. К примеру, архитектор из Великобритании Цветан Тошков разработал проект небесного города. Несколько зданий, выполненных в виде цветков лотоса, по задумке автора этого проекта, будут парить высоко над самыми большими небоскребами. В таких оазисах человек сможет полностью укрыться от шума и пыли любого даже самого крупного города.

Работают в направлении освоения небес для жилья и российские коллеги Тошкова. Соответствующий проект даже получил символичное название «Облака». Для его реализации специалисты предлагают воспользоваться легким алюминиевым каркасом, который будет обтянут мембранным полотном по принципу дирижабля. Свою конструкцию российские ученые продумали до мельчайших деталей.

Не забывают архитекторы и о другой стихии – воде. Поскольку уровень мирового океана постепенно растет, его освоение становится одной из важнейших задач современной науки. К примеру, архитектор Артур Скижали-Вайс вот уже более двух десятков лет работает над проектом водного поселения, в котором смогут жить около 50 000 человек. При этом в поселении предусмотрены специальные «щупальца», которые, по примеру огромной медузы, смогут опускаться вниз и добывать из глубин полезные ископаемые.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Человеческий эмбрион чувствует боль уже на 13-й…
Юрий Дудь назвал Максима Галкина "открытием…
Жизнь в небе и на воде: Журналисты узнали, какими будут дома…
Москвичам обещают теплую погоду на следующей…
Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Ольги Кабо и Николая…
Названы 10 кроссоверов, которые не пришлись россиянам ко…
Экс-возлюбленные Алена Савкина и Роман Макеев предались поцелуям на заднем сидении…
В Китае испытали новый тяжелый БПЛА с тремя…
Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о…
Айза Анохина – Алене Водонаевой: «Твое мнение такое же глупое, как и ты…
Власти США одобрили стандартные названия для автомобильных систем…
Диетолог Елена Соломатина объяснила опасность минеральной…
Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков станет отцом в третий…
В продаже появилась усовершенствованная "Нива" мощностью 200 л. с. за миллион…
«Хочет догнать Загитову»: Татьяна Навка показала шапагат 5-летней…
Физики смогли создать молекулу в форме…
Актер Алексей Панин оголился в Крыму и назвал его…
Эксперты: Средиземноморская диета помогает при…
«Волнение стало причиной быстрой кончины»: Вдова Караченцова обвинила Андрея Малахова в смерти…
Медики назвали основные причины боли в…
Оксана Сташенко призналась в своей любви к гаданиям на…
Дмитрий Чайков слил в Сеть интимное видео с участием обнаженного Федора Стрелкова в…
Причиной развития рака поджелудочной железы может стать…
Российская делегация в Египте обсуждает вопрос возобновления чартеров на местные…
«Пусть живет в своем убожестве»: Владимир Соловьев раскритиковал Алену Водонаеву за высказывания о…
Протоиерей Чаплин подписал петицию за лишение Ивана Урганта гражданства…
Медики развеяли мифы о слабом…
Pocophone F2 Lite впервые появился на живых…
Просмотреть все новости