Жизнь в небе и на воде: Журналисты узнали, какими будут дома будущего





Вообще, инновационное экологическое строительство существует уже давно. К примеру, инженеры создали портативные капсульные дома, которые могут быть размещены едва ли не в любом доступном месте: на склоне горы, у берега озера, в кроне дерева. Это полностью автономные жилые пространства, питание которых обеспечивается солнечной энергией, кроме того, они самостоятельно собирают и фильтруют дождевую воду. В будущем архитекторы смогут применить эти разработки в более крупных масштабах. К примеру, архитектор из Великобритании Цветан Тошков разработал проект небесного города. Несколько зданий, выполненных в виде цветков лотоса, по задумке автора этого проекта, будут парить высоко над самыми большими небоскребами. В таких оазисах человек сможет полностью укрыться от шума и пыли любого даже самого крупного города.Работают в направлении освоения небес для жилья и российские коллеги Тошкова. Соответствующий проект даже получил символичное название «Облака». Для его реализации специалисты предлагают воспользоваться легким алюминиевым каркасом, который будет обтянут мембранным полотном по принципу дирижабля. Свою конструкцию российские ученые продумали до мельчайших деталей.Не забывают архитекторы и о другой стихии – воде. Поскольку уровень мирового океана постепенно растет, его освоение становится одной из важнейших задач современной науки. К примеру, архитектор Артур Скижали-Вайс вот уже более двух десятков лет работает над проектом водного поселения, в котором смогут жить около 50 000 человек. При этом в поселении предусмотрены специальные «щупальца», которые, по примеру огромной медузы, смогут опускаться вниз и добывать из глубин полезные ископаемые.