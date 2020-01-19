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Игорь Николаев назвал "трагической" последнюю встречу с Владимиром Высоцким

Российский композитор, актёр и певец Игорь Николаев поделился с корреспондентом ФАН воспоминаниями о последнем дне жизни Владимира Высоцкого. Встречу с выдающимся поэтом и автором-исполнителем артист называет «трагической».

Игорь Николаев рассказал, что он работал над аранжировкой песни Владимира Высоцкого «Беда», добавив в композицию проигрыш, который там отсутствовал. Знакомство же композитора с поэтом произошло во время репетиции, спустя сутки после которой Владимир Высоцкий ушёл из жизни. Причиной смерти была названа «острая сердечно-сосудистая недостаточность».

Игорь Николаев называет эту встречу «трагической» и считает, что ходившая молва о состоянии музыканта под конец его жизни была преувеличенной, отмечая, что на репетиции тот был абсолютно трезв и не имел вида спившегося человека. Артист признается, что на момент знакомства с Владимиром Высоцким не являлся почитателем его творчества, однако аранжировка композитора для музыкального произведения «Беда» Высоцкому понравилась и в планах была работа ещё над несколькими песнями.

Последующее известие о смерти Владимира Высоцкого стало для Игоря Николаева неожиданностью. Он также вспомнил, как Алла Борисовна Пугачева на открытии Олимпиады призвала почтить память выдающегося автора-исполнителя словами: «Давайте встанем и помянем Владимира Семеновича».

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 11:57

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