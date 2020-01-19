"Мира вам и добра": Купающаяся в море Анастасия Волочкова поздравила фанатов с Крещением

Несколько недель назад Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на остров Пхукет. Она регулярно рассказывает подписчикам, как проходит ее отпуск, и делится снимками. Сегодня танцовщица опубликовала фотографию, на которой она в ярком купальнике купается в море. Балерина повернулась к камере и улыбается. В комментарии знаменитость написала: "Дорогие, поздравляю всех с праздником Крещения". В конце своего поста Анастасия Волочкова пожелала преданным поклонникам мира и добра.При этом известная балерина закрыла возможность комментировать свои публикации. Вероятно, танцовщице надоело постоянно читать критику и насмешки в свой адрес. Также знаменитость устала ругаться с недоброжелателями, которые постоянно ее оскорбляют нецензурными выражениями. Меньше чем за 30 минут пост Анастасии Волочковой набрал более 1 300 отметок "Мне нравится".