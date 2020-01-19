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"Мира вам и добра": Купающаяся в море Анастасия Волочкова поздравила фанатов с Крещением

Купающаяся в море Анастасия Волочкова поздравила своих фанатов с Крещением. Известная балерина в социальной сети Instagram пожелала преданным поклонникам мира и добра.
"Мира вам и добра": Купающаяся в море Анастасия Волочкова поздравила фанатов с Крещением

Несколько недель назад Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на остров Пхукет. Она регулярно рассказывает подписчикам, как проходит ее отпуск, и делится снимками. Сегодня танцовщица опубликовала фотографию, на которой она в ярком купальнике купается в море. Балерина повернулась к камере и улыбается. В комментарии знаменитость написала: "Дорогие, поздравляю всех с праздником Крещения". В конце своего поста Анастасия Волочкова пожелала преданным поклонникам мира и добра.

При этом известная балерина закрыла возможность комментировать свои публикации. Вероятно, танцовщице надоело постоянно читать критику и насмешки в свой адрес. Также знаменитость устала ругаться с недоброжелателями, которые постоянно ее оскорбляют нецензурными выражениями. Меньше чем за 30 минут пост Анастасии Волочковой набрал более 1 300 отметок "Мне нравится".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:38

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