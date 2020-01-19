Аскар Аскаров: «Хочу чтобы Нурмагомедов снова избил Макгрегора»
Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров поделился первыми впечатлениями после своей победы в первом же бою турнира UFC 246. Кроме того, спортсмен прокомментировал возможный реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
При этом, как отмечает Аскеров, спустя всего пару боев в американском промоушене он рассчитывает на титульный бой. «Рассчитываю подняться на 8-ю строчку в рейтинге. Соперник, конечно, застал меня врасплох своими бросками, однако грамотные подсказки тренера все же позволили добыть победу», - отметил он. А вот по поводу возможного реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором Аскаров весьма категоричен. «Реванш? Я хотел бы чтобы он состоялся. Хочу, чтобы Нурмагомедов снова избил Макгрегора», - заявил боец.
Напомним, ранее Аскар Аскаров добыл свою первую победу в UFC над Тимом Эллиоттом.
При этом, как отмечает Аскеров, спустя всего пару боев в американском промоушене он рассчитывает на титульный бой. «Рассчитываю подняться на 8-ю строчку в рейтинге. Соперник, конечно, застал меня врасплох своими бросками, однако грамотные подсказки тренера все же позволили добыть победу», - отметил он. А вот по поводу возможного реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором Аскаров весьма категоричен. «Реванш? Я хотел бы чтобы он состоялся. Хочу, чтобы Нурмагомедов снова избил Макгрегора», - заявил боец.
Напомним, ранее Аскар Аскаров добыл свою первую победу в UFC над Тимом Эллиоттом.