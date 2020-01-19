Аскар Аскаров: «Хочу чтобы Нурмагомедов снова избил Макгрегора»





При этом, как отмечает Аскеров, спустя всего пару боев в американском промоушене он рассчитывает на титульный бой. «Рассчитываю подняться на 8-ю строчку в рейтинге. Соперник, конечно, застал меня врасплох своими бросками, однако грамотные подсказки тренера все же позволили добыть победу», - отметил он. А вот по поводу возможного реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором Аскаров весьма категоричен. «Реванш? Я хотел бы чтобы он состоялся. Хочу, чтобы Нурмагомедов снова избил Макгрегора», - заявил боец.Напомним, ранее Аскар Аскаров добыл свою первую победу в UFC над Тимом Эллиоттом.