Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич травмировала ногу после спуска с водной горки
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич показала в Instagram новый ролик. Также актриса сообщила, что она травмировала ногу после спуска с водной горки.
Недавно Анна Хилькевич с мужем Артуром Волковым и детьми Арианной и Марией отправилась отдыхать в Таиланд. Знаменитость регулярно делится с подписчиками фото и роликами с отпуска. Сегодня актриса показала видео, на котором она в раздельном купальнике съезжает с водной горки. После спуска Анна Хилькевич рассказывает, что у нее чуть не слетела верхняя часть купальника, а также демонстрирует на камеру травмированную ногу. В комментарии к публикации она написала: "Если приблизить и замедлить мой прыжок, то можно использовать этот момент для обложки мужского журнала. Цена удержанной в руках репутации - отбитая ляжка".
Знаменитость поинтересовалась у фанатов в Instagram, чтобы они выбрали - потерять купальник или травмировать ногу. В конце своего поста Анна Хилькевич написала, что отправилась медпункт. Подписчики отметили, что актриса очень смелая, но больше не стоит делать такие прыжки. Ролик уже просмотрели более 260 000 пользователей Сети.
Недавно Анна Хилькевич с мужем Артуром Волковым и детьми Арианной и Марией отправилась отдыхать в Таиланд. Знаменитость регулярно делится с подписчиками фото и роликами с отпуска. Сегодня актриса показала видео, на котором она в раздельном купальнике съезжает с водной горки. После спуска Анна Хилькевич рассказывает, что у нее чуть не слетела верхняя часть купальника, а также демонстрирует на камеру травмированную ногу. В комментарии к публикации она написала: "Если приблизить и замедлить мой прыжок, то можно использовать этот момент для обложки мужского журнала. Цена удержанной в руках репутации - отбитая ляжка".
Знаменитость поинтересовалась у фанатов в Instagram, чтобы они выбрали - потерять купальник или травмировать ногу. В конце своего поста Анна Хилькевич написала, что отправилась медпункт. Подписчики отметили, что актриса очень смелая, но больше не стоит делать такие прыжки. Ролик уже просмотрели более 260 000 пользователей Сети.