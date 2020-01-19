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Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич травмировала ногу после спуска с водной горки

Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич показала в Instagram новый ролик. Также актриса сообщила, что она травмировала ногу после спуска с водной горки.
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич травмировала ногу после спуска с водной горки

Недавно Анна Хилькевич с мужем Артуром Волковым и детьми Арианной и Марией отправилась отдыхать в Таиланд. Знаменитость регулярно делится с подписчиками фото и роликами с отпуска. Сегодня актриса показала видео, на котором она в раздельном купальнике съезжает с водной горки. После спуска Анна Хилькевич рассказывает, что у нее чуть не слетела верхняя часть купальника, а также демонстрирует на камеру травмированную ногу. В комментарии к публикации она написала: "Если приблизить и замедлить мой прыжок, то можно использовать этот момент для обложки мужского журнала. Цена удержанной в руках репутации - отбитая ляжка".

Знаменитость поинтересовалась у фанатов в Instagram, чтобы они выбрали - потерять купальник или травмировать ногу. В конце своего поста Анна Хилькевич написала, что отправилась медпункт. Подписчики отметили, что актриса очень смелая, но больше не стоит делать такие прыжки. Ролик уже просмотрели более 260 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:01

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