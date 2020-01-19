«Очень удобная машина»: Вдова Караченцова вспомнила о подарке от Алишера Усманова





Как рассказала заслуженная артистка в эфире программы «Секрет на миллион», Алишер Усманов в свое время подарил ей большой и довольно удобный автомобиль, благодаря чему она смогла возить знаменитого супруга. «Нередко люди, которые любили Караченцова как актера, меня спрашивали, чем они могли бы помочь. Я в этом смысле очень благодарна Усманову. На 70-летие Коли от него позвонили и спросили, чем могли бы порадовать любимого актера. Очень нужен был автомобиль, поскольку я возила мужа на старом. Нам после этого подарили большое авто, в которое Коле было удобно забираться, он в нем мог даже смотреть кино. Очень удобная машина», - вспомнила Поргина.Также артистка призналась, что на данный момент в целом не жалуется на жизнь. Несмотря на то, что после кончины мужа театр платит ей лишь 50% заработной планы, денег ей хватает. Актриса даже может позволить себе отдохнуть по горящей путевке, а потому чувствует себя счастливой.