Дети Юлии Такшиной интересуются зарплатой актрисы





Юлия Такшина воспитывает сыновей Ивана и Фёдора, которые появились на свет в браке с Григорием Антипенко. После расставания родители решили сохранить хорошие отношения и окружить детей любовью. Мальчики растут активными и уже начинают интересоваться финансовой стороной взрослой жизни: дети часто спрашивают, сколько актриса зарабатывает на съёмках. Поначалу Такшину это смущало, однако спустя некоторое время она всё же смогла понять, что данный интерес вполне нормальный. Это помогает им учиться правильно распоряжаться деньгами. Актриса также рассказала, что строго следит за покупками детей: если они хотят купить игру для девайса, то это происходит при условии прочтения новой книги.Звезда сериала "Не родись красивой" вспомнила, как однажды её старший сын смог заработать на дорогую коробку конфет, выполняя платный массаж для всей семьи. Такшина была очень тронута таким подарком. Она отметила, что поощряет интерес детей к финансам, ведь сама ранее не умела ими распоряжаться, поэтому за всё в семье отвечала её мать. Благодаря ей у актрисы есть квартира, автомобиль и другие предметы благосостояния. Однако Такшина всё же считает, что деньги не являются главной причиной для хорошей работы, а если ей в руки попадает хороший сценарий, то она может сниматься и бесплатно.