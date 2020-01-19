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Американские ученые рассказали об антираковых свойствах соли

Новые исследования американских ученых касались подавляющего воздействия соли на злокачественные клетки. Эксперты выяснили, что наночастицы хлорида натрия обладают антираковыми свойствами.

За многие десятилетия ученые создали множество видов лекарств и терапий для борьбы с раком. Однако многие из этих методов токсичны не только для злокачественных клеток, но и для здоровых тканей. Чтобы найти более эффективные способы лечения с меньшим количеством негативных последствий, ученые из Университета Джорджии в США недавно изучили свойства хлорида натрия в форме наночастиц.

Соль необходима для жизни, но она также может привести к гибели клеток, чему препятствуют их ионные каналы на плазматических мембранах. Авторы нового исследования проверили теорию о том, что наночастицы могут быть использованы в качестве "троянского коня" для доставки ионов соли в опухоль для нарушения её развития.

Ученые проверили этот экспериментальный метод, предоставляя инъекции этого вещества в опухоли лабораторных мышей. Команда обнаружила, что наночастицы смогли подавить рост злокачественного новообразования у испытуемых на 66%, по сравнению с контрольной группой. Важно отметить, что побочные эффекты никоим образом не навредили здоровым органам животных. С учетом вышесказанного, все препараты на основе натрий хлорида должны еще пройти много тщательных испытаний, прежде чем ученые смогут проверить их на людях.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:08

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