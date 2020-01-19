Американские ученые рассказали об антираковых свойствах соли





За многие десятилетия ученые создали множество видов лекарств и терапий для борьбы с раком. Однако многие из этих методов токсичны не только для злокачественных клеток, но и для здоровых тканей. Чтобы найти более эффективные способы лечения с меньшим количеством негативных последствий, ученые из Университета Джорджии в США недавно изучили свойства хлорида натрия в форме наночастиц.Соль необходима для жизни, но она также может привести к гибели клеток, чему препятствуют их ионные каналы на плазматических мембранах. Авторы нового исследования проверили теорию о том, что наночастицы могут быть использованы в качестве "троянского коня" для доставки ионов соли в опухоль для нарушения её развития.Ученые проверили этот экспериментальный метод, предоставляя инъекции этого вещества в опухоли лабораторных мышей. Команда обнаружила, что наночастицы смогли подавить рост злокачественного новообразования у испытуемых на 66%, по сравнению с контрольной группой. Важно отметить, что побочные эффекты никоим образом не навредили здоровым органам животных. С учетом вышесказанного, все препараты на основе натрий хлорида должны еще пройти много тщательных испытаний, прежде чем ученые смогут проверить их на людях.