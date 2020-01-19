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Новую форму Космических сил США раскритиковали в Сети

Недавно опубликованные изображения новой формы Космических сил США стали объектом насмешек в Сети. Пользователи раскритиковали камуфляжную расцветку, которую сочли "неуместной" для несения службы на орбите Земли.

У недавно созданных Космических сил США появилась новая униформа, которая вызвала неоднозначные реакции со стороны цивильных. Официальный аккаунт американских ВС в Twitter опубликовал фотографию с шевронами "Космические силы США" и "Космическое командование США", дополнив её словами о том, что униформа "приземлилась в Пентагоне". Многие пользователи соцсети высмеивали камуфляжную расцветку и задавались вопросом, почему не был выбран черный оттенок, учитывая условия, в которых теоретически будут сражаться космические войска. Некоторые также с юмором защищали выбор дизайнеров, поскольку военным вполне возможно придется прятаться от расы эвоков из франшизы "Звездные войны".

Однако другие отметили, что нет никаких непосредственных планов размещения Космических войск на орбите Земли, поэтому военнослужащие будут носить обыкновенную форму. Кроме прочего, камуфляж не должен служить фактической целью маскировки, поскольку давно стал традиционным знаком отличия для американских военных. Над проектом формирования КС США работали в администрации президента Дональда Трампа еще с марта 2018 года, а сами войска были официально созданы вместе с Космическим командованием ВВС, когда глава государства подписал 20 декабря "Закон о разрешениях на национальную оборону 2020 года".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:25

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