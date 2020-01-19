Составлен ТОП-5 подержанных иномарок с ценой 750 тысяч рублей
При бюджете в 750 000 рублей на вторичном автомобильном рынке можно найти немало интересных экземпляров, которые действительно стоит приобрести за такую сумму. Впрочем, чтобы обозначить наиболее достойные из них, эксперты составили рейтинг, в который вошли ТОП-5 лучших иномарок за указанные деньги.
Одним из участников рейтинга оказался компактный кроссовер Skoda Yeti, основным достоинством которого специалисты называют просторный трансформируемый салон. Для семейного использования, отмечают эксперты, больше всего подойдет дизельная комплектация модели. С 2,0-литровым турбированным дизелем автомобиль выдает 140 л. с. мощности. Есть также версия с 1,8-литровым бензиновым турбомотором, который прекрасно подойдет тем, кто ценит динамику.
Нашлось место в рейтинге и для японских кроссоверов, одним из которых стал Nissan X-Trail. Дорестайлинговые версии этой модели легко укладываются в указанный бюджет, при этом, покупатель получает кроссовер с приличной проходимость, вместительным багажным отсеком и просторным салоном.
На третьей строчке расположился представитель немецкого автопрома – седан Volkswagen Jetta, который в некоторых случаях называют младшим братом «Пассата». Впрочем, даже внешне Volkswagen Jetta сильно напоминает старшего брата по модельному ряду немецкого производителя, разве что самых мощных силовых установок в его моторной гамме нет. Впрочем, есть неплохие турбированные двигатели с рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра, способные выдавать 125 и 150 л. с. соответственно.
Еще один японский кроссовер Mitsubishi ASX занимает четвертую строчку рейтинга. Первое поколение этого кросс-компакта прекрасно подойдет для тех, кто не планирует слишком часто покидать пределы города, поскольку выдающихся внедорожных характеристик он не предлагает. Зато в зимних условиях и на скользких дорогах Mitsubishi ASX чувствует себя более чем уверенно.
Последний участник рейтинга – седан Skoda Octavia в стильном кузове А7, который давно зарекомендовал себя благодаря надежности, практичности и высокому уровню комфорта. Впрочем, найти Skoda Octavia в «седьмом» кузове при бюджете в 750 тысяч будет довольно непросто, особенно, если говорить о приличных двигателях, однако шансы отыскать хороший экземпляр все-таки остаются.
Одним из участников рейтинга оказался компактный кроссовер Skoda Yeti, основным достоинством которого специалисты называют просторный трансформируемый салон. Для семейного использования, отмечают эксперты, больше всего подойдет дизельная комплектация модели. С 2,0-литровым турбированным дизелем автомобиль выдает 140 л. с. мощности. Есть также версия с 1,8-литровым бензиновым турбомотором, который прекрасно подойдет тем, кто ценит динамику.
Нашлось место в рейтинге и для японских кроссоверов, одним из которых стал Nissan X-Trail. Дорестайлинговые версии этой модели легко укладываются в указанный бюджет, при этом, покупатель получает кроссовер с приличной проходимость, вместительным багажным отсеком и просторным салоном.
На третьей строчке расположился представитель немецкого автопрома – седан Volkswagen Jetta, который в некоторых случаях называют младшим братом «Пассата». Впрочем, даже внешне Volkswagen Jetta сильно напоминает старшего брата по модельному ряду немецкого производителя, разве что самых мощных силовых установок в его моторной гамме нет. Впрочем, есть неплохие турбированные двигатели с рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра, способные выдавать 125 и 150 л. с. соответственно.
Еще один японский кроссовер Mitsubishi ASX занимает четвертую строчку рейтинга. Первое поколение этого кросс-компакта прекрасно подойдет для тех, кто не планирует слишком часто покидать пределы города, поскольку выдающихся внедорожных характеристик он не предлагает. Зато в зимних условиях и на скользких дорогах Mitsubishi ASX чувствует себя более чем уверенно.
Последний участник рейтинга – седан Skoda Octavia в стильном кузове А7, который давно зарекомендовал себя благодаря надежности, практичности и высокому уровню комфорта. Впрочем, найти Skoda Octavia в «седьмом» кузове при бюджете в 750 тысяч будет довольно непросто, особенно, если говорить о приличных двигателях, однако шансы отыскать хороший экземпляр все-таки остаются.