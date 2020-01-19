АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Составлен ТОП-5 подержанных иномарок с ценой 750 тысяч рублей

При бюджете в 750 000 рублей на вторичном автомобильном рынке можно найти немало интересных экземпляров, которые действительно стоит приобрести за такую сумму. Впрочем, чтобы обозначить наиболее достойные из них, эксперты составили рейтинг, в который вошли ТОП-5 лучших иномарок за указанные деньги.
Составлен ТОП-5 подержанных иномарок с ценой 750 тысяч рублей

Одним из участников рейтинга оказался компактный кроссовер Skoda Yeti, основным достоинством которого специалисты называют просторный трансформируемый салон. Для семейного использования, отмечают эксперты, больше всего подойдет дизельная комплектация модели. С 2,0-литровым турбированным дизелем автомобиль выдает 140 л. с. мощности. Есть также версия с 1,8-литровым бензиновым турбомотором, который прекрасно подойдет тем, кто ценит динамику.

Нашлось место в рейтинге и для японских кроссоверов, одним из которых стал Nissan X-Trail. Дорестайлинговые версии этой модели легко укладываются в указанный бюджет, при этом, покупатель получает кроссовер с приличной проходимость, вместительным багажным отсеком и просторным салоном.

На третьей строчке расположился представитель немецкого автопрома – седан Volkswagen Jetta, который в некоторых случаях называют младшим братом «Пассата». Впрочем, даже внешне Volkswagen Jetta сильно напоминает старшего брата по модельному ряду немецкого производителя, разве что самых мощных силовых установок в его моторной гамме нет. Впрочем, есть неплохие турбированные двигатели с рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра, способные выдавать 125 и 150 л. с. соответственно.

Еще один японский кроссовер Mitsubishi ASX занимает четвертую строчку рейтинга. Первое поколение этого кросс-компакта прекрасно подойдет для тех, кто не планирует слишком часто покидать пределы города, поскольку выдающихся внедорожных характеристик он не предлагает. Зато в зимних условиях и на скользких дорогах Mitsubishi ASX чувствует себя более чем уверенно.

Последний участник рейтинга – седан Skoda Octavia в стильном кузове А7, который давно зарекомендовал себя благодаря надежности, практичности и высокому уровню комфорта. Впрочем, найти Skoda Octavia в «седьмом» кузове при бюджете в 750 тысяч будет довольно непросто, особенно, если говорить о приличных двигателях, однако шансы отыскать хороший экземпляр все-таки остаются.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой помогают родителям по…
СМИ США: Ракетные «засады» российского флота похоронят американские…
Племянницу вдовы Николая Караченцова ввели в искусственную…
Дочь Екатерины Климовой Елизавета отправилась в отпуск на Бали вместе с…
Медики рассказали, какие продукты лучше употреблять во время прохождения курса…
Фотограф из Австрии продемонстрировал, как социальные сети портят качество…
Сергей Шнуров посвятил жене Ольге Абрамовой трогательное…
Две разновидности дрона Autel Evo II оснащены камерами…
Герой «Симпсонов» Апу лишится своего уникального…
В Steam The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III выйдет в…
Земфира взволновала поклонников чрезмерной…
Британские ученые назвали специю, способствующую улучшению…
Владимир Машков поделился архивным фото из…
В России отмечается Крещение: Места размещения прорубей-иорданей и полезные советы о…
Актриса Юлия Такшина показала свой метод сохранения стройной…
SpaceX не смогла испытать систему спасения корабля Crew…
Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навестил Ксению Пунтус в…
США провели испытания двигателя гиперзвуковой…
Медики: Зарядка по утрам защитит от…
Xiaomi Mi 10 Pro может стать лидером рейтинга…
Наzима и Миша Марвин разорвали…
Смартфон Redmi K30 4G заряжается быстрее старшей модели с 5G, несмотря на менее мощную…
Американские учёные предложили использовать данные с фитнес-браслетов для предсказания вспышки…
В интернете вспомнили о перспективном…
Офтальмологи назвали самые полезные для глаз…
В Amazon покупатели смогут расплачиваться ладонями вместо…
Эксперты рассказали, как самостоятельно диагностировать износ ремня…
Названы лучшие привычки для укрепления здоровья после 40…
Просмотреть все новости