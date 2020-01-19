Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой помогают родителям по хозяйству

На официальной фан-странице в Instagram Елизаветы Галкиной, на которую подписаны больше 600 тысяч пользователей Сети, часто появляются интересные фото и видео из жизни звездного семейства. Новый ролик, который опубликовали недавно, вызвал волну умиления у поклонников семейства. Так, на кадрах видно, как Гарри и Лиза Галкины помогают родителям загружать посудомоечную машину. Дети очень ответственно отнеслись к заданию, при этом напевая мелодию.В конце ролика сначала Елизавета, а потом уже и Гарри поблагодарили родителей за завтрак. Поклонники звёздной пары, в свою очередь, пришли в невероятный восторг от поведения детей. Некоторые пользователи сети написали, что малыши очень воспитанные и не избалованные. А кто-то отметил, то дети подают отличный пример для подражания своим трудолюбием. На данный момент видео собрало больше 200 тысяч просмотров и около 650 комментариев.