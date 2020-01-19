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Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой помогают родителям по хозяйству

6-летние Гарри и Елизавета Галкины являются детьми знаменитой певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. Недавно на фан-странице в Instagram девочки появилось видео, на котором дети знаменитой пары помогают родителям по хозяйству.

На официальной фан-странице в Instagram Елизаветы Галкиной, на которую подписаны больше 600 тысяч пользователей Сети, часто появляются интересные фото и видео из жизни звездного семейства. Новый ролик, который опубликовали недавно, вызвал волну умиления у поклонников семейства. Так, на кадрах видно, как Гарри и Лиза Галкины помогают родителям загружать посудомоечную машину. Дети очень ответственно отнеслись к заданию, при этом напевая мелодию.

В конце ролика сначала Елизавета, а потом уже и Гарри поблагодарили родителей за завтрак. Поклонники звёздной пары, в свою очередь, пришли в невероятный восторг от поведения детей. Некоторые пользователи сети написали, что малыши очень воспитанные и не избалованные. А кто-то отметил, то дети подают отличный пример для подражания своим трудолюбием. На данный момент видео собрало больше 200 тысяч просмотров и около 650 комментариев.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:59

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