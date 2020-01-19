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Племянницу вдовы Николая Караченцова ввели в искусственную кому

Семья Людмилы Поргиной – вдовы известного российского актера Николая Караченцова, - сейчас переживает непростые времена. У племянницы супруги артиста врачи выявили вирусный менингит, поэтому женщину было решено ввести в состояние искусственной комы.
Племянницу вдовы Николая Караченцова ввели в искусственную кому

Как рассказала сама Поргина, несколько дней тому назад с ней связалась сестра, которая и рассказала о семейной беде. Как выяснилось, ее дочь Надежда попала в реанимацию с вирусным менингитом. Сначала у 36-летней женщины резко подскочила температура тела, а когда она дошла до отметки в 39,5 градуса и не сбивалась, родня решила вызывать скорую. Примечательно, что опасность вирусного менингита заключается в стремительном его развитии, поэтому врачам пришлось действовать радикально. Также отмечается, что у попавшей в больницу племянницы вдовы Караченцова есть 8-месячный ребенок, малыша забрали и провели ему вакцинацию.

В состоянии искусственной комы родственница Людмилы Поргиной будет вынуждена пробыть до семи недель. При этом врачи пока не могут сказать, сколько именно времени пациентке придется провести в реанимационном отделении.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:22

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