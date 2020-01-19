Фотограф из Австрии продемонстрировал, как социальные сети портят качество фотографий





Известно, многие социальные сети не хранят на серверах загруженные фотографии в том качестве, в каком их пытаются загрузить владельцы аккаунтов. В настоящий момент эта проблема становится ещё актуальней, поскольку фотоаппаратура, встраиваемая в девайсы, становится всё мощнее, а объём снимков, измеряющийся в мегабайтах, постоянно возрастает. Хранение столь массивных данных становится всё более проблематичным, а потому загружаемые в Сеть кадры существенно теряют в качестве.Австрийский фотограф решил сделать селфи и загрузить его на свою страницу, после чего скачал картинку и установил её снова. Данную манипуляцию специалист проделал более 340 раз, и результат его поразил.Как выяснилось, после стольких повторных циклов изображение полностью потеряло свой первоначальный вид и превратилось в смесь пикселей, в которой преобладали серый и розовый цвет. Даже после 80 переустановок кадра его качество серьёзно упало. Автор эксперимента, осуществив его, задался целью узнать, что в итоге останется от цифровых данных пользователей.