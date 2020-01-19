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Фотограф из Австрии продемонстрировал, как социальные сети портят качество фотографий

Фотограф из Австрии провёл эксперимент, попытавшись выяснить, как социальные сети портят качество фотографий. Специалист наглядно это продемонстрировал, используя Instagram.

Известно, многие социальные сети не хранят на серверах загруженные фотографии в том качестве, в каком их пытаются загрузить владельцы аккаунтов. В настоящий момент эта проблема становится ещё актуальней, поскольку фотоаппаратура, встраиваемая в девайсы, становится всё мощнее, а объём снимков, измеряющийся в мегабайтах, постоянно возрастает. Хранение столь массивных данных становится всё более проблематичным, а потому загружаемые в Сеть кадры существенно теряют в качестве.
Фотограф из Австрии продемонстрировал, как социальные сети портят качество фотографий

Австрийский фотограф решил сделать селфи и загрузить его на свою страницу, после чего скачал картинку и установил её снова. Данную манипуляцию специалист проделал более 340 раз, и результат его поразил.

Как выяснилось, после стольких повторных циклов изображение полностью потеряло свой первоначальный вид и превратилось в смесь пикселей, в которой преобладали серый и розовый цвет. Даже после 80 переустановок кадра его качество серьёзно упало. Автор эксперимента, осуществив его, задался целью узнать, что в итоге останется от цифровых данных пользователей.

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Технологии / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:40

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