Дочь Екатерины Климовой Елизавета отправилась в отпуск на Бали вместе с матерью

Елизавета Хорошилова является старшей дочерью Климовой от первого брака с Ильёй Хорошиловым, в марте она отметит совершеннолетие. В этом году она заканчивает школу и планирует поступать в МГУ. Она активно поддерживает свою маму в социальных сетях, в том числе высказывалась относительно слухов о её личной жизни.Екатерина Климова родила четверых детей в трех браках. В союзе с Игорем Петренко она родила двоих сыновей, Матвея и Корнея, от брака же с Гелой Месхи она воспитывает четырёхлетнюю дочь Беллу. После развода все дети, включая Елизавету, остались с матерью.