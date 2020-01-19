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Дочь Екатерины Климовой Елизавета отправилась в отпуск на Бали вместе с матерью

Екатерина Климова вместе со своей семьёй отдыхает на Бали. В Stories сети Instagram актриса поделилась фотографией своей старшей дочери. Эту же фотографию Елизавета выложила и на своей странице. Поклонники отметили явное сходство девушки со своей матерью и засыпали её комплиментами.
Дочь Екатерины Климовой Елизавета отправилась в отпуск на Бали вместе с матерью

Елизавета Хорошилова является старшей дочерью Климовой от первого брака с Ильёй Хорошиловым, в марте она отметит совершеннолетие. В этом году она заканчивает школу и планирует поступать в МГУ. Она активно поддерживает свою маму в социальных сетях, в том числе высказывалась относительно слухов о её личной жизни.

Екатерина Климова родила четверых детей в трех браках. В союзе с Игорем Петренко она родила двоих сыновей, Матвея и Корнея, от брака же с Гелой Месхи она воспитывает четырёхлетнюю дочь Беллу. После развода все дети, включая Елизавету, остались с матерью.

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Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 08:10

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