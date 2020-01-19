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Сергей Шнуров посвятил жене Ольге Абрамовой трогательное стихотворение

Музыкант Сергей Шнуров посвятил жене Ольге Абрамовой стих собственного сочинения. Певец поделился трогательными строчками в новой публикации на своей странице в Instagram.

На опубликованном фото Сергей Шнуров позирует перед камерой, держа в объятиях Ольгу Абрамову. Пара запечатлена на фоне пляжа, а в своем стихотворении артист рассказал, как проходит его день на отдыхе вместе с женой. Певец признался, что у него “совершенно нет времени, чтобы чем-то заняться”, а на завтрак, обед и пляж он “волочит тело”. На отдыхе музыкант загорает и слушает трели сверчков по ночам, обнимая жену. По утрам его будит “страсть”, но у артиста нет мыслей, чтобы понять свое счастье.

В комментариях поклонники назвали стихотворение трогательным, а некоторые позавидовали счастью Шнурова, а также его отпуску в теплой стране.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:11

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