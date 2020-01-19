Сергей Шнуров посвятил жене Ольге Абрамовой трогательное стихотворение





На опубликованном фото Сергей Шнуров позирует перед камерой, держа в объятиях Ольгу Абрамову. Пара запечатлена на фоне пляжа, а в своем стихотворении артист рассказал, как проходит его день на отдыхе вместе с женой. Певец признался, что у него “совершенно нет времени, чтобы чем-то заняться”, а на завтрак, обед и пляж он “волочит тело”. На отдыхе музыкант загорает и слушает трели сверчков по ночам, обнимая жену. По утрам его будит “страсть”, но у артиста нет мыслей, чтобы понять свое счастье.В комментариях поклонники назвали стихотворение трогательным, а некоторые позавидовали счастью Шнурова, а также его отпуску в теплой стране.